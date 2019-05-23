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影／逛街新選擇！南港三井2021年開幕　5萬坪面積比林口OUTLET更大

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記者張妤瑄／台北報導

三井不動產近年積極在台發展，繼林口三井OUTLET與台中港OUTLET後，正式進軍一級戰區台北，今（5／23）早舉辦動土儀式，預計2021年在南港開幕5萬坪的「LaLaport南港」，比林口三井OUTLET的面積大兩成。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 。（圖／品牌提供）

▲南港三井2021年開幕。（圖／品牌提供）

LaLaport與Outlet定位不同，是為在地民眾設立，主要客群為「家庭」，也是三井旗下複合式商場的第一品牌，在日本共有17家。LaLaport南港預計為地下一樓～6樓的5萬坪商場，約有250間店舖，將導入日式獨特風格，別於台北市現有百貨，適合一家老小的複合式休閒商場。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 。（圖／品牌提供）

▲南港三井總面積約5萬坪，共7層樓，約有250間店舖。（圖／示意圖／品牌提供）

日本的LaLaport店型，除了商場外，還有水族館、摩天輪、親子遊樂如BABYBOSS升級版的兒童職場體驗設施「KidZania」等「生活類型」相關設施，不過今三井尚未公開細部規劃，細節還要等後續揭曉。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 。（圖／品牌提供）

▲南港三井內裝示意圖。（圖／品牌提供）

此外，該建案在高樓層還將有一座直徑68公尺、挑高18公尺的多功能會場，未來能舉辦演場會、電競比賽、展覽活動等，在周邊也將有5,000坪開放空間，提供更多元化的休閒功能。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 。（圖／品牌提供）

▲南港三井地處大眾運輸便利處。（圖／示意圖／品牌提供）

以交通層面來說，LaLaport南港位於文湖線與板南線捷運站間的中間位置，從文湖線「南港軟體園區站」徒步1分鐘，或板南線、文湖線的「南港展覧館站」徒步3分鐘便可抵達。

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三井LaLaport在日本發展有成，近期積極跨足國際，首站是明年（2020）將開幕的上海店，接下來就是2021年要開幕的吉隆坡與南港店。另外，三井也宣布2022年將在台南開幕新OUTLET，2023年則要在台中開幕LaLaport台灣2號店。

關鍵字：

三井, 三井不動產, OUTLET, 南港, LALAPORT, 南港三井
fashion.net

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