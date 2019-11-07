fb ig video ETtoday search mobile

妳一定要知道的「清潔神器」！去除手上魚腥味、杯底茶垢都靠它

> >

▲▼牙膏。（圖／翻攝pixabay）

▲牙膏是大家都知道的超平價「清潔神器」。（圖／翻攝pixabay）

編輯／Rose

牙膏堪稱「清潔神器」，除了刷牙維持一口潔白美牙之外，它也是日常生活中不可或缺的清潔神器，舉例來說清洗銀飾、白鞋等，都能讓出一塊牙膏專屬的位置。在想清洗的銀飾、白鞋上，輕輕地用牙膏刷一刷，立刻潔白溜溜！什麼強效去漬劑都不需要，拿出牙膏就對了。

►►滿滿厭世感該如何消滅？

做飯時，處理魚後，手上總有難以去除的魚腥味，此時把牙膏拿出來用，也能很快去除腥味。另外，家中若有小朋友，牆壁、門上、地毯時常出現小畫家們的神來一筆，也能用牙膏去除。所以說，在主婦日常中，牙膏絕對是不可或缺的「清潔神器」。

▲▼生魚片。（圖／翻攝pixabay）

▲煮婦處理海鮮後，手上總是一股腥味去不掉，此時「牙膏」就是絕佳幫手。（圖／翻攝pixabay）

你不可不知的牙膏妙用

【1】除垢：水龍頭下方容易有水垢與水鏽，塗上牙膏擦洗，就能再度發亮。

▲▼廚房。（圖／翻攝PEXELS）

▲說到廚房清潔，不可或缺的角色也是牙膏。（圖／翻攝PEXELS）

【2】清潔銀飾：銀飾變黑時，用牙膏輕輕擦拭，就能恢復光澤。

▲▼ 。（圖／翻攝PEXELS）

▲銀飾不好好保養，發黑免不了。（圖／翻攝PEXELS）

【3】除腥：處理魚類、海鮮之後，能沾點牙膏洗手，可輕鬆去除腥味。

▲▼ 。（圖／翻攝PEXELS）

▲煮飯後難聞的魚腥味一直在手，快點沾一點點牙膏洗洗手吧！（圖／翻攝PEXELS）

【4】去除塗鴉：家中小朋友的亂塗鴉，能用濕抹布沾點牙膏擦拭，能去除塗鴉。

▲▼ 。（圖／翻攝PEXELS）

▲家中有小孩就免不了這種情況，沾一點水與牙膏，看看能不能擦掉！（圖／翻攝PEXELS）

【5】清洗杯子：茶垢、咖啡漬能沾點牙膏清洗，馬上就能洗乾淨。

▲▼ 。（圖／翻攝PEXELS）

▲簡單清除茶垢、咖啡漬，就用牙膏！（圖／翻攝PEXELS）

【5】清洗鍋具：發黑的鍋具也能沾點牙膏刷洗，也能輕鬆恢復光亮。

▲▼廚房。（圖／翻攝PEXELS）

▲用牙膏就能把黑掉鍋具刷到亮！（圖／翻攝PEXELS）

▼▼點圖超划算▼▼

▲▼舒酸定牙膏。（圖／Her提供）  ▲▼舒酸定牙膏。（圖／Her提供）

▲舒酸定強化琺瑯質牙膏，溫和美白110gx4條，超特價488元。點我購買。

關鍵字：

牙膏, HER, 舒酸定, 清潔神器, 去污漬
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

12星座十一月運勢：牡羊減肥能成功、雙子可以脫單了

12星座十一月運勢：牡羊減肥能成功、雙子可以脫單了

今年冬天必衝！東京汐留Caretta冬季點燈　整片《阿拉丁》燈海美得讓人沉醉

今年冬天必衝！東京汐留Caretta冬季點燈　整片《阿拉丁》燈海美得讓人沉醉

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點 安潔莉娜裘莉抱巨大犀牛娃娃逛街　衝突感畫面吸網友愛心：反差萌太可愛！ 兒子表情超淡定！韓星李美度的「崩潰媽媽發洩日常」笑翻網友：當媽壓力真大！ Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧 別再嘴硬說只是朋友，「5個行為」判定你已精神出軌 《冰雪奇緣2》親子聯名好勸敗！仙氣透明鞋激似Off-White　雪寶童鞋超Q 12星座「腦波極弱」TOP 5大公開　天秤聽到「關鍵字」荷包直接打開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面