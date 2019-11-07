妳一定要知道的「清潔神器」！去除手上魚腥味、杯底茶垢都靠它

▲牙膏是大家都知道的超平價「清潔神器」。（圖／翻攝pixabay）



編輯／Rose

牙膏堪稱「清潔神器」，除了刷牙維持一口潔白美牙之外，它也是日常生活中不可或缺的清潔神器，舉例來說清洗銀飾、白鞋等，都能讓出一塊牙膏專屬的位置。在想清洗的銀飾、白鞋上，輕輕地用牙膏刷一刷，立刻潔白溜溜！什麼強效去漬劑都不需要，拿出牙膏就對了。

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做飯時，處理魚後，手上總有難以去除的魚腥味，此時把牙膏拿出來用，也能很快去除腥味。另外，家中若有小朋友，牆壁、門上、地毯時常出現小畫家們的神來一筆，也能用牙膏去除。所以說，在主婦日常中，牙膏絕對是不可或缺的「清潔神器」。

▲煮婦處理海鮮後，手上總是一股腥味去不掉，此時「牙膏」就是絕佳幫手。（圖／翻攝pixabay）



你不可不知的牙膏妙用

【1】除垢：水龍頭下方容易有水垢與水鏽，塗上牙膏擦洗，就能再度發亮。

▲說到廚房清潔，不可或缺的角色也是牙膏。（圖／翻攝PEXELS）



【2】清潔銀飾：銀飾變黑時，用牙膏輕輕擦拭，就能恢復光澤。

▲銀飾不好好保養，發黑免不了。（圖／翻攝PEXELS）



【3】除腥：處理魚類、海鮮之後，能沾點牙膏洗手，可輕鬆去除腥味。

▲煮飯後難聞的魚腥味一直在手，快點沾一點點牙膏洗洗手吧！（圖／翻攝PEXELS）



【4】去除塗鴉：家中小朋友的亂塗鴉，能用濕抹布沾點牙膏擦拭，能去除塗鴉。

▲家中有小孩就免不了這種情況，沾一點水與牙膏，看看能不能擦掉！（圖／翻攝PEXELS）



【5】清洗杯子：茶垢、咖啡漬能沾點牙膏清洗，馬上就能洗乾淨。

▲簡單清除茶垢、咖啡漬，就用牙膏！（圖／翻攝PEXELS）



【5】清洗鍋具：發黑的鍋具也能沾點牙膏刷洗，也能輕鬆恢復光亮。

▲用牙膏就能把黑掉鍋具刷到亮！（圖／翻攝PEXELS）



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