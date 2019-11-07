長棍麵包、拿鐵咖啡變成球鞋　拉花藏在鞋墊內超驚喜



▲把經典早餐菜單變球鞋，法國長棍麵包、拿鐵球鞋長怎樣？快來看看吧！（影／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

法國長棍麵包今年（2019）大爆紅，義大利精品FENDI在22年前首度推出以長棍麵包為名的Baguette包款，今年重新回鍋。如今，這股Baguette風潮也吹到運動品牌上，「法國公雞牌」le coq sportif以此為靈感推出BREAKFAST早餐系列球鞋，穿上腳後宛如踩著麵包一般，模樣非常可愛呢！

▲「法國公雞」le coq sportif推出BREAKFAST早餐系列鞋款，限量開賣。（圖／品牌提供）



le coq sportif以法式經典早餐為靈感，設計出早餐系列球鞋，一款為長棍卡其色、一款為拿鐵牛奶白，簡單樸實的配色非常百搭，且背後的設計理念，讓它一誕生就有「網紅鞋」的優勢。遠遠猛一看，確實就像一條「法國長棍麵包」，早上穿出門時，要避免一直盯著自己的美鞋看，免得越看越餓。

▲宛如「法國長棍麵包」的外型，上腳後也是相當可愛呢。（圖／品牌提供）



「法國長棍麵包」運動鞋，以經典的Montpellier鞋款為設計藍本，鞋身圓潤修長，色彩上則用長棍卡其與米白色搭配，鞋墊內襯、鞋跟則採用宛如覆盆子醬的顏色，做出可口美味的長棍麵包，藉此呼應早餐系列的主題。

▲MONTPELLIER BREAKFAST，售價NT$4,990元。（圖／品牌提供）



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「拿鐵咖啡」運動鞋，則以Quartz鞋型為基礎，散發80年代復古風情，採用牛奶白與卡其色混合而成，完美重現「拿鐵」的視覺美感，在鞋子內墊上也有「拉花圖騰」，非常具有巧思。

▲QUARTZ BREAKFAST，售價NT$4,990元。（圖／品牌提供）