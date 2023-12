俄凱薩琳女皇的331克拉藍寶台北現蹤　藏家18億讓藏

▲俄羅斯史上在位時間最長的女性君主凱薩琳大帝曾擁有的331 克拉藍寶石,由Diamond Bank引進來台展出。(圖/Diamond Bank提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

擁有M2M(Mine to the Market從礦場到市場)堅強集貨實力的Diamond Bank 鑽石銀行,今起至16日舉辦總值逾30億元的皇室珠寶亞洲巡迴展,震撼全場的是重達 331 克拉的傳奇性藍寶石「Catherine the Great」,曾是18世紀俄羅斯史上在位時間最長的女性君主凱薩琳大帝的珍藏,1949年被海瑞溫斯頓(Harry Winston)購得鑲成今日鑽石項鍊模樣,獲阿拉伯貴族收藏後輾轉又賣給黎巴嫩籍珠寶收藏家,此次特別引進來台展出,擁有者讓藏價約18億元。





▲Catherine the Great 331克拉斯里蘭卡未燒藍寶石於1949年由海瑞溫斯頓鑲嵌成鑽石項鍊,藏家讓藏價約18億。

此傳奇藍寶石於260年前在斯里蘭卡被發現,據傳當時想追求凱薩琳的荷蘭公爵費盡千辛萬苦,將此藍寶石送到俄羅斯送給她,正是Netflix影集《凱薩琳大帝 The Great》中皇室珠寶的真實原型。一百多年後此寶石被海瑞溫斯頓買下,在1949年「珠寶宮」(The Court of Jewels)的巡迴展覽中,即展出此碩大藍寶石,當時與大名鼎鼎的「希望之鑽」(Hope)、「東方之星」(Star of the East)等名鑽並列。

▲Diamond Bank看好帕拉伊巴寶石的潛力,引進帶螢光色澤的7克拉帕拉依巴戒指,約15,880,000元。

▲Diamond Bank同場展出7克拉尖晶石戒指,約12,100,000元。

Diamond Bank不僅展出此充滿故事性、帶有歷史痕跡的博物館級藍寶石,同時也端出不少「光炸霓虹」(Vibrant Neon effect)奪目感的尖晶石,以及自帶螢光感的帕拉伊巴寶石,兩大寶石是戴著漂亮、身價看漲的「潛力新星」;而鍾愛品牌設計的收藏家,則會被同場亮相的法國珠寶世家被梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)鑲嵌16克拉未經處理哥倫比亞祖母綠的古董項鍊吸引。





▲總重逾120克拉水滴型白鑽套鍊,約189,000,000元。





▲Diamond Bank珠寶展展出鑲嵌16克拉未經處理哥倫比亞祖母綠的梵克雅寶古董項鍊,約48,000,000元。

英國凱特王妃即是梵克雅寶的擁護者,收藏最經典幸運草圖騰Alhambra珠寶,日前與家人一同參加聖誕頌歌儀式,一身俐落白色褲裝選搭Magic Alhambra系列珍珠母貝耳環亮相,襯托她優雅氣質,也傳遞象徵幸運的祝福。





▲凱特王妃日前戴著梵克雅寶Magic Alhambra 耳環出席聖誕頌歌儀式。(圖/路透社)

▲梵克雅寶Magic Alhambra 18K白金鑲嵌珍珠母貝、藍玉髓耳環,337,000元。(圖/梵克雅寶提供)