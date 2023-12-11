法國精品聖誕髮飾3,000元入手　母女交換戴歡樂過節

▲法國亞歷山卓聖誕系列髮飾。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

予人歡樂感的聖誕節將至，除了能藉由布置與居家用品增添節慶的儀式感，個人的穿搭也能呼應節日氣息，不少女性除了做聖誕主題美甲、精挑服裝色系，亦可從髮飾、配件著手，法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）推出聖誕系列髮飾，都是大眾熟悉的應景元素，當中麋鹿、拐杖糖、聖誕鈴鐺等造型豆扣夾不到3,000元能入手，母女還能交換戴，更吸引人。





▲亞歷山卓流金五芒星髮箍，5,500元。

亞歷山卓聖誕系列髮飾無論大人或小孩都適合配搭，關鍵在於在童趣與優雅之間取得完美平衡，以神秘的黑色為襯底，凸顯雪人、麋鹿、鹿角、花環、鈴鐺、拐杖糖、星星等應景元素，點綴燦金、艷紅或淨白色的施華洛世奇水晶、珍珠等增添華麗感，各有髮夾、髮束或髮箍等選擇。

▲亞歷山卓聖誕麋鹿豆扣夾，2,900元。





▲亞歷山卓聖誕雪人豆扣夾，3,200元。

閃亮首飾也在節慶派對穿搭中相當討喜，施華洛世奇（Swarovski）以月亮為主題設計Luna系列，為予人溫柔感的月亮賦予搖滾味道，創造密鑲、稜角分明和璀璨球形的施華洛世奇水晶交織而成的彎月耳環、項鍊等，散發耀眼光芒。







▲施華洛世奇Luna鍊墜，藍色款5,450元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）





▲施華洛世奇Luna耳環，4,250元。