fb ig video ETtoday search mobile

史上最貴G-SHOCK 1260萬賣出！　AI設計金錶也抗震

>

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯紐約鐘錶部門連續3年創下「白手套」百分百全數成交佳績。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

史上身價最高的G-SHOCK正式出爐！國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）紐約鐘錶秋季拍賣昨登場，上拍CASIO（卡西歐）第一款由AI人工智慧設計、慶祝G-SHOCK誕生40周年的夢想計畫 #2黃K金錶款，最初估價約226萬元起，昨以超過12,600,000元的天價成交，收益將全數撥捐大自然保護協會。

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK 40周年夢想計畫 #2黃金腕錶，以超過12,600,000元成交，收益全數撥捐大自然保護協會。

G-SHOCK與AI合作打造的金錶話題性十足，設計過程中將有關腕錶跌落發生撞擊的數據輸入AI，研發出毫無樹脂緩衝下的全金屬防震結構，以維持品牌引以為傲的強悍特色，AI亦對於錶款外型、減輕腕錶重量有所貢獻，獨一無二之作登上富藝斯紐約拍賣會，成功以逾千萬元落槌，創下品牌高價錶款紀錄。

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯紐約鐘錶拍賣會領銜之作為PP型號1518玫瑰金萬年曆計時腕錶，成交價約57,156,750元。

除了G-SHOCK金錶吸睛，富藝斯紐約鐘錶拍賣連續3年創下百分百全部拍出的「白手套」佳績也受矚目，領銜之作為「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）一只1950年代型號1518玫瑰金萬年曆計時腕錶，以超過5700萬元成交；巧的是佳士得（Christie’s）香港秋拍也出現相同型號的錶款，但配以罕見葡萄牙曆文，身價飆破8000萬元。

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得香港秋拍也拍出一只PP型號1518腕錶，但配以葡萄牙文曆法，成交價約80,122,360元。（圖／佳士得提供）

►ITZY變身雪白精靈靠一只錶吸睛　G-SHOCK亮色金屬面盤5色出擊

►英國王名錶愛牌重返台灣市場　帕瑪強尼創新功能絕妙

關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 佳士得, Christie’s, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, G-SHOCK

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

《王冠》黛妃「復仇之裙」31萬起買得到！　戲服、首相府大門上拍

《王冠》黛妃「復仇之裙」31萬起買得到！　戲服、首相府大門上拍

凱特王妃聖誕照罕見黑白色　夏綠蒂公主卡C位如女王翻版

凱特王妃聖誕照罕見黑白色　夏綠蒂公主卡C位如女王翻版

誕生石配珍珠可愛爆擊　當幸運珠寶剛剛好

誕生石配珍珠可愛爆擊　當幸運珠寶剛剛好

亮・珠寶／聖誕派對女王紅、金首飾助攻　Tiffany石上鳥「粉」出色 英國王名錶愛牌重返台灣市場　帕瑪強尼創新功能絕妙 胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采　逛新店最愛義式吧檯 浪琴限量錶不到1天賣光！　鐘錶平台聯名款「鈦」有魅力 Tiffany Café聖誕節檔期吃得到！　浪漫花卉網美牆打頭陣 凱特王妃拷貝自己的穿搭　華麗晚宴造型超省心 劉詩詩懶理婚變傳言　貓熊項鍊上身媽咪變少女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面