史上最貴G-SHOCK 1260萬賣出！　AI設計金錶也抗震

▲富藝斯紐約鐘錶部門連續3年創下「白手套」百分百全數成交佳績。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

史上身價最高的G-SHOCK正式出爐！國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）紐約鐘錶秋季拍賣昨登場，上拍CASIO（卡西歐）第一款由AI人工智慧設計、慶祝G-SHOCK誕生40周年的夢想計畫 #2黃K金錶款，最初估價約226萬元起，昨以超過12,600,000元的天價成交，收益將全數撥捐大自然保護協會。





▲G-SHOCK 40周年夢想計畫 #2黃金腕錶，以超過12,600,000元成交，收益全數撥捐大自然保護協會。

G-SHOCK與AI合作打造的金錶話題性十足，設計過程中將有關腕錶跌落發生撞擊的數據輸入AI，研發出毫無樹脂緩衝下的全金屬防震結構，以維持品牌引以為傲的強悍特色，AI亦對於錶款外型、減輕腕錶重量有所貢獻，獨一無二之作登上富藝斯紐約拍賣會，成功以逾千萬元落槌，創下品牌高價錶款紀錄。





▲富藝斯紐約鐘錶拍賣會領銜之作為PP型號1518玫瑰金萬年曆計時腕錶，成交價約57,156,750元。

除了G-SHOCK金錶吸睛，富藝斯紐約鐘錶拍賣連續3年創下百分百全部拍出的「白手套」佳績也受矚目，領銜之作為「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）一只1950年代型號1518玫瑰金萬年曆計時腕錶，以超過5700萬元成交；巧的是佳士得（Christie’s）香港秋拍也出現相同型號的錶款，但配以罕見葡萄牙曆文，身價飆破8000萬元。





▲佳士得香港秋拍也拍出一只PP型號1518腕錶，但配以葡萄牙文曆法，成交價約80,122,360元。（圖／佳士得提供）