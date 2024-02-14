來談性說愛！《愛愛內含光》12金句：火花滅了，就再點燃它

實習記者施至真／綜合報導

Netflix台劇《愛愛內含光》從開播前就討論度不斷，開播後更以大膽談論性愛的兩性議題，登上排行榜第一名，劇中除了探討性與愛，也帶出人生不同階段可能遭遇的感情困擾，比起悶在心裡不講，劇中角色們各自用不同方法解決難題，找回對另一半的性愛合一，劇中「談性說愛」的經典台詞更引起劇迷深思！

▲《愛愛內含光》談性說愛經典台詞引起劇迷深思。（圖／翻攝FB@Netflix，下同）



＃開放式關係其實也是一種交往跟愛的方式。

＃我被別人說我不懂愛，所以我除了說我不需要愛之外，不知道還能講什麼。而我現在知道我為什麼會這樣了，是你讓我害怕被拋棄，就像現在一樣。

＃我們一起去吧，去諮商一定對我們會有幫助，我們一定會變得更好，我們一起。

＃我明明知道你對我有多好，有多關心我，但我還是常常對你亂發脾氣，還說出很多莫名其妙、很傷人的話，我好像從來沒有顧慮過你的感受，還有你的心情。

＃我覺得我好像一直想證明什麼，好像只有一再地把你推開，我才能知道你是在意我的。

＃你是在氣自己沒辦法融入我的朋友們嗎？我不是說過我真的不在乎，你不用對自己這麼嚴格，我就是愛你跟他們不一樣。

＃我沒有準備戒指，她說她不需要求婚戒指，她只需要我，需要我陪她，她就開心了。

＃妳追他的時候，一定是充滿火花的吧？其實（火花）滅了，就再點燃它，就又好了。

＃這是我和你爹地的情趣，我們這麼恩愛，你應該要開心才對，你朋友的父母可能都沒有性生活了吧。你炮友這麼多，我都沒管你，互相尊重OK。

＃是他都不碰我，現在是當作我都沒需求嗎？我也是一個正常的女人。

＃身體雖然不會說謊，但是我們對於彼此愛與渴望，會比任何事都誠實。

＃老實說過去幾年，我跟書裡的女主角一樣，陷在那個無底的黑洞裡，自己痛苦，身邊的人也會跟著痛苦，走出來之後才發現，一切終究還是要回歸到我們對於自身的感受。