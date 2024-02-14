fb ig video ETtoday search mobile

來談性說愛！《愛愛內含光》12金句：火花滅了，就再點燃它

>

實習記者施至真／綜合報導

Netflix台劇《愛愛內含光》從開播前就討論度不斷，開播後更以大膽談論性愛的兩性議題，登上排行榜第一名，劇中除了探討性與愛，也帶出人生不同階段可能遭遇的感情困擾，比起悶在心裡不講，劇中角色們各自用不同方法解決難題，找回對另一半的性愛合一，劇中「談性說愛」的經典台詞更引起劇迷深思！

▲《愛愛內含光》金句。（圖／翻攝FB@Netflix）

▲《愛愛內含光》談性說愛經典台詞引起劇迷深思。（圖／翻攝FB@Netflix，下同）

＃開放式關係其實也是一種交往跟愛的方式。

＃我被別人說我不懂愛，所以我除了說我不需要愛之外，不知道還能講什麼。而我現在知道我為什麼會這樣了，是你讓我害怕被拋棄，就像現在一樣。

＃我們一起去吧，去諮商一定對我們會有幫助，我們一定會變得更好，我們一起。

▲《愛愛內含光》金句。（圖／翻攝FB@Netflix）

＃我明明知道你對我有多好，有多關心我，但我還是常常對你亂發脾氣，還說出很多莫名其妙、很傷人的話，我好像從來沒有顧慮過你的感受，還有你的心情。

＃我覺得我好像一直想證明什麼，好像只有一再地把你推開，我才能知道你是在意我的。

＃你是在氣自己沒辦法融入我的朋友們嗎？我不是說過我真的不在乎，你不用對自己這麼嚴格，我就是愛你跟他們不一樣。

▲《愛愛內含光》金句。（圖／翻攝FB@Netflix）

＃我沒有準備戒指，她說她不需要求婚戒指，她只需要我，需要我陪她，她就開心了。

＃妳追他的時候，一定是充滿火花的吧？其實（火花）滅了，就再點燃它，就又好了。

＃這是我和你爹地的情趣，我們這麼恩愛，你應該要開心才對，你朋友的父母可能都沒有性生活了吧。你炮友這麼多，我都沒管你，互相尊重OK。

▲《愛愛內含光》金句。（圖／翻攝FB@Netflix）

＃是他都不碰我，現在是當作我都沒需求嗎？我也是一個正常的女人。

＃身體雖然不會說謊，但是我們對於彼此愛與渴望，會比任何事都誠實。

＃老實說過去幾年，我跟書裡的女主角一樣，陷在那個無底的黑洞裡，自己痛苦，身邊的人也會跟著痛苦，走出來之後才發現，一切終究還是要回歸到我們對於自身的感受。

▲《愛愛內含光》金句。（圖／翻攝FB@Netflix）

關鍵字：

愛愛內含光, Netflix, 台劇, 金句, 性愛, 詹子萱, 柯震東

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

來談性說愛！《愛愛內含光》12金句：火花滅了，就再點燃它

來談性說愛！《愛愛內含光》12金句：火花滅了，就再點燃它

超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子

超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子

「大馬最美千金」私人飛機上曬奢華行頭　與「貝嫂」撞名錶　

「大馬最美千金」私人飛機上曬奢華行頭　與「貝嫂」撞名錶　

快樂好難？心理諮詢師傳授「6招」 讓你遠離負面情緒 心裡最重視的是什麼？超準心測分析你的內心 衣櫃爆炸難整理？5個小技巧幫你高效斷捨離　簡單收納衣服更好找 羽絨衣、雪靴怎麼洗？低成本清潔法不破壞羽絨、沒留水印必學 12星座「吵架王排行」Top 4！處女細節式翻舊帳、牡羊不管場合都開戰 C羅女友搶到千萬元愛馬仕「喜馬拉雅包」　狂敗鱷魚皮柏金根本包色 「10個問題」秒測你對另一半佔有慾有多強？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面