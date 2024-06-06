地震讓101「風阻尼器」再上國際　這顆巨球為何是黃色？

記者蔡惠如／綜合報導

4月初花蓮外海規模7.2強震，連台北都感受到5級震度，台灣最高大樓台北101的監視器幾乎無晃動，讓穩定大樓的阻尼器裝置再次登上《華盛頓郵報》，而且許多民眾也總關心它「晃了多少」，其實這顆聞名海內外的裝置通常被稱為「風阻尼器」，主力在於對抗高樓的強風，而101大樓的風阻尼器採用黃色，也是有意涵的。

▲台北101風阻尼器是該建築的明星之一 。（圖／記者徐文彬攝）

台灣地標台北101大樓，曾是2004年至2010年間的全球第一高樓，樓高508公尺，不僅在建築外觀上擁有文化元素，內部裝置的風阻尼器（Tuned Mass Damper）也是傑作中的力作，在這個位處地震帶的台灣島上，對於穩定這座超高大樓扮演了舉足輕重的角色。

▲花蓮外海4／3規模7.2地震當天，台北也出現5級地震搖晃，台北101大樓穩如泰山，當天晚上在外牆點燈祈願。（圖／101提供）

風阻尼器全名為「調諧質量阻尼器」（Tuned Mass Damper），安裝在樓高92層至87層之間，重量為660公噸，主體由41根黃銅製造的巨大環形組成，透過8個液壓緩衝器連接地板，可根據大樓搖晃的角度做出反向搖擺運動，達到抵消力道的效果。

如此巨大的球體沒有一台吊車有能力吊起，更遑論要吊到87層樓的高度，風阻尼器的安裝其實是施工團隊先在底層築起大型鋼架，再用世界上最大的軌道起重機，「一片一片」先吊上去之後，在80多層樓的高樓上組裝起來，在當時也創下台灣工程史上的紀錄。

▲台北101風阻尼器是分批吊上建築高樓之後，在高空進行組裝完成的 。（圖／記者徐文彬攝）

即便設計與安裝都需要考量許多細節，風阻尼器的原理其實很簡單，當強風吹來時，會使整棟大樓開始搖晃，這時風阻尼器就會自動隨著大樓的晃動而逆向搖擺。逆向的搖擺力道可以抵消掉大樓搖晃的動力，就像逆著推鞦韆一樣，可以慢慢讓大樓的晃動減緩並停止下來。

▲台北101大樓風阻尼器原理。（圖／翻攝國家地震工程研究中心）

除了防風，風阻尼器也能幫忙抗震。當地震發生導致劇烈搖晃時，震動力道會順勢傳到大樓上，使整棟大樓也跟著搖晃，風阻尼器就成為內部的穩定力，會依本身的慣性趨於保持原有姿勢，不隨大樓一起搖晃，此時阻尼器的「不動性」就會產生一股相反的力量，抵銷掉大樓本身的搖晃動力，這原理像是在搖晃的船上放一塊重物，重物會因為慣性而阻止船的搖動，達到穩定船身的效果。

▲台北101大樓營運長劉家豪與Damper Baby風阻尼器寶寶，Damper Baby相關商品也可在大樓記念品店買到 。（圖／記者徐文彬攝）

台北101營運長劉家豪表示，當時101的風阻尼器是全球最大的阻尼器系統，同時也是首個將它開放給民眾近距離參觀的，用意是能讓民眾能夠直接觀賞到這樣的特殊建築工程，風阻尼器一直是金黃色，其實是因為它是台北101金融大樓的代表色。

劉家豪說明，該裝置主要功能在於抗風，因為這種超高建築必須面對高空的強勁風力，台灣還會有颱風的威脅，面對17級的最大級風速，風阻尼器的力量是很關鍵的，所以颱風時它的晃動會比較明顯，目前最高紀錄是2015年蘇迪勒颱風，正負擺動幅度達100公分，地震時因為時間短、震波從地面傳來，因它的力量是穩定的力量，所以反而不會劇烈晃動。