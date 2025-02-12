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剛大掃除完又變亂？5個日常隨手好習慣　讓家裡久居不髒

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

過年才剛剛打掃完，好像最近家裡又開始有變亂的跡象，把握以下5個好習慣，可以讓居家質感保持更長時間的乾淨整齊，不用每天好似都有打掃不完的事情，乾淨居家空間也才能擁有好運勢。

▲居家,生活,整理,斷捨離,。（圖／達志示意圖）

1.及時歸位

家裡會髒亂很大部分的原因，都是物品用完之後，沒有及時放回去原本的位置導致，本來以為的「方便」隨手放置，到最後都是累積更多家務，所以最好的方式就是養成習慣，哪裡來的東西用完就放回去原本的位置，減少後續負擔。

2.不製造家務

在家裡面一定會有生活的軌跡，但這個痕跡不應該是重擔，比如：邊做菜的時候，可以利用等油燒熱、肉煎熟的零碎時間，稍微整理一下流理台，把菜渣、多餘的餐具洗一洗，保持乾淨，就可以減少後面收拾的家務。

▲居家,生活,整理,斷捨離,。（圖／達志示意圖）

3.隨手整理

生活裡面經常會有零碎的小東西，像是：用完的衛生紙、食物的包裝袋、食物果皮等等小垃圾，一旦製造了，在離開位子的時候，就順手拿去垃圾桶裡面丟，而不要等到累積一大堆再來整理，通常等到堆積如山，也就更不想處理了。

4.少物降低收拾

大部分會讓人覺得凌亂的地方，通常都是餐桌、梳妝台等大面積的平面處，要減少髒亂，剛開始就先把這類型的地方整理好，哪裡該放什麼就固定位置，用完放回去，不增加新的東西，減少物品，就可以降低收拾的次數。

▲居家,生活,整理,斷捨離,。（圖／達志示意圖）

5.一進一出

受到消費手法的影響，買越多越便宜的心態，現代人大多都有東西太多囤積的問題，也因此不少人提倡「斷捨離」的生活概念，但其實最好的方式，就是一進一出，用壞了、再買新的，不要過度盲目囤積，不僅造成髒亂，還浪費錢。

關鍵字：

居家, 生活, 整理, 斷捨離

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