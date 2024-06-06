2024年全新百貨盤點　南港LaLaport、統一Dream Plaza年底開幕

▲遠東Garden City（SOGO大巨蛋）首區潮美食公園GOURMET PARK，已有9間餐廳正式開幕見客。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

2024年將迎來3間話題百貨賣場，且全都進駐大台北地區，為消費市場注入新動能，包括氛圍與信義區完全不同的SOGO大巨蛋「遠東Garden City」、三井打造的全客層大型購物中心「南港LaLaport購物中心」，另外還有信義計畫區新百貨「統一Dream Plaza」。

大巨蛋5月首波餐廳已登場

SOGO CITY大巨蛋近期正名為「遠東Garden City」，鄰近松菸文創園區總面積高達3.6萬坪，是台北中心最大的購物賣場，除了主打全客層與精品外，首波14家特色餐廳，目前已有9間在5月底開始試營運，而漢來吃到飽話題餐廳「島語」，則即將進駐主體的B區賣場，令人超期待。

▲SOGO進駐大巨蛋商場經營，首區9間餐聽已在5月開幕。

南港LaLaport購物中心玩整天

南港地區則將現身「三井南港LaLaport購物中心」，總面積4萬坪，落成後將是大台北最大購物中心。這座外觀氣勢恢宏的玻璃建築，座落於南港捷運站旁，交通便利。三井主打日本品牌招商實力，將進駐LOPIA與其他日系品牌，並規劃豐富的娛樂設施如電影院等，打造全客層、全天候的綜合購物城，預計最快將在11月登場。

▲三井位於台北南港的LaLaport購物中心，將於2024年正式開幕。（圖／三井提供）

統一Dream Plaza主打生活餐飲

統一集團也將在信義計畫區落地時代百貨二館「Dream Plaza」，據悉將擴大營業面積，並與鄰近的統一時代百貨互相串連，目前確定有千坪星巴克旗艦店進駐，且很可能會有現場烘豆服務。這座全新購物場域預計將在白天和夜間打造不同風格，成為信義計畫區夜晚全新亮點，據悉最快也將在今年年底開幕。