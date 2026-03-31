fb ig video search mobile ETtoday

王文洋心疼女兒創品牌Grace Han太拚　曾勸退：每天喝下午茶悠閒過就好

>

記者林明瑋／綜合報導

74歲的宏仁集團總裁王文洋與20歲女大學生相戀，關係穩定讓家人安心。王文洋與女兒王思涵關係極好，王思涵於2012年創立同名皮件品牌Grace Han，因凱特王妃多次拿著她設計的黑色Love Letter包在公開場合亮相而知名度高升。王思涵曾在受訪時透露，父親雖百分之百支持她創業，但又捨不得她辛苦，「他說我可以每天喝喝下午茶，悠閒一點打發時間」。

▲王文洋。（圖／資料照）

▲宏仁集團總裁王文洋。（圖／資料照）

▲Grace Han。（圖／公關照）
▲王文洋女兒王思涵創立同名品牌Grace Han。（圖／公關照，以下同）

王思涵依著家中期望唸了經濟系，畢業後卻難忘對藝術的愛好與敏銳，她的美感來自母親王陳靜文，王思涵曾回憶兒時和媽媽牽著手在畫室裡一起描繪線條，那些線條，如今成為Grace Han的靈感來源，她表示：「母親教了我愛，我用創作回答，柔軟，是我繼承她最堅定的力量。」

▲Grace Han。（圖／公關照）

▲Grace Han。（圖／公關照）

▲凱特王妃曾多次拿著Grace Han黑色Love Letter包在公開場合亮相。

Grace Han於2019年在倫敦開設首家實體店，隨即面臨全球疫情衝擊，王思涵坦言，當時一度陷入低潮甚至想過放棄，就在最灰心的時刻，凱特王妃拎著她設計的Love Letter（情書包）優雅現身公開場合，讓Grace Han瞬間躍上國際舞台，她透露，知道作品獲得凱特王妃青睞時，不但自己喜極而泣，父親更是開心到睡不著。

王文洋對掌上明珠充滿疼惜，王思涵透露，23歲開始投入創作時，父親雖然百分之百支持，卻也捨不得女兒太辛苦，甚至曾開玩笑勸她不用這麼累，每天喝喝下午茶、悠閒打發時間就好，父愛表露無遺。王思涵沒因此被爸爸勸退，反而慢慢打磨出優雅恬靜的品牌Grace Han，2019年插旗倫敦、2025年開設台北藝術概念店，走出屬於自己的道路。

▲Grace Han。（圖／公關照）

▲賈永婕與女兒小羽曾為Grace Han拍攝形象照。

►做7件事輕鬆轉變心情　給總是打不起精神的人

►想選哪種水果毒白雪公主？測驗你是不是壞心眼

關鍵字：

王文洋, 王思涵, Grace Han

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛中最傲嬌的三大星座！TOP 1嘴硬心軟　一邊裝酷還要一邊關心

戀愛中最傲嬌的三大星座！TOP 1嘴硬心軟　一邊裝酷還要一邊關心

一談戀愛就六親不認的三大星座！TOP 1直接斷開所有社交　愛人才是唯一重心

一談戀愛就六親不認的三大星座！TOP 1直接斷開所有社交　愛人才是唯一重心

星巴克今起「指定品項買一送一」　限定10款看有沒有你想喝的？

星巴克今起「指定品項買一送一」　限定10款看有沒有你想喝的？

不想再硬撐答應！高情商拒絕別人的3個說話技巧 韓爆紅「焦糖奶油夾心餅」現身京站　MilkyShop快閃11天搶吃預備備 你可能每天都在傷臉！5個「假保養」行為一次改掉 王文洋心疼女兒創品牌Grace Han太拚　曾勸退：每天喝下午茶悠閒過就好 第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開 《逐玉》張凌赫帥顏洗版！必看三部爆紅戲劇 做7件事輕鬆轉變心情　給總是打不起精神的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面