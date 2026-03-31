王文洋心疼女兒創品牌Grace Han太拚　曾勸退：每天喝下午茶悠閒過就好

記者林明瑋／綜合報導

74歲的宏仁集團總裁王文洋與20歲女大學生相戀，關係穩定讓家人安心。王文洋與女兒王思涵關係極好，王思涵於2012年創立同名皮件品牌Grace Han，因凱特王妃多次拿著她設計的黑色Love Letter包在公開場合亮相而知名度高升。王思涵曾在受訪時透露，父親雖百分之百支持她創業，但又捨不得她辛苦，「他說我可以每天喝喝下午茶，悠閒一點打發時間」。

▲宏仁集團總裁王文洋。（圖／資料照）



▲王文洋女兒王思涵創立同名品牌Grace Han。（圖／公關照，以下同）

王思涵依著家中期望唸了經濟系，畢業後卻難忘對藝術的愛好與敏銳，她的美感來自母親王陳靜文，王思涵曾回憶兒時和媽媽牽著手在畫室裡一起描繪線條，那些線條，如今成為Grace Han的靈感來源，她表示：「母親教了我愛，我用創作回答，柔軟，是我繼承她最堅定的力量。」

▲凱特王妃曾多次拿著Grace Han黑色Love Letter包在公開場合亮相。

Grace Han於2019年在倫敦開設首家實體店，隨即面臨全球疫情衝擊，王思涵坦言，當時一度陷入低潮甚至想過放棄，就在最灰心的時刻，凱特王妃拎著她設計的Love Letter（情書包）優雅現身公開場合，讓Grace Han瞬間躍上國際舞台，她透露，知道作品獲得凱特王妃青睞時，不但自己喜極而泣，父親更是開心到睡不著。

王文洋對掌上明珠充滿疼惜，王思涵透露，23歲開始投入創作時，父親雖然百分之百支持，卻也捨不得女兒太辛苦，甚至曾開玩笑勸她不用這麼累，每天喝喝下午茶、悠閒打發時間就好，父愛表露無遺。王思涵沒因此被爸爸勸退，反而慢慢打磨出優雅恬靜的品牌Grace Han，2019年插旗倫敦、2025年開設台北藝術概念店，走出屬於自己的道路。

▲賈永婕與女兒小羽曾為Grace Han拍攝形象照。