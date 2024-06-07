8雙防水運動鞋推薦！NIKE、adidas清爽白色系　好穿好看雨天輕鬆乾爽

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著梅雨季節的到來，突如其來的陣雨或是綿綿細雨不斷，最討厭的就是鞋襪濕答答，這時候有一雙「防水運動鞋」就非常重要，本次編輯為大家精選了幾款好穿又好看的防水運動鞋，穿上它們就算雨天也很輕鬆乾爽！

防水運動鞋推薦

1.NIKE

Juniper Trail 2白色的鞋身搭配上防水GORE-TEX鞋面設計，既能在雨天展現穩定的抓地力，也不怕白色鞋身在下雨天時因為雨水潑濺而髒掉或濕掉。

▲Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX，NT$3,800。

這款NIKE經典的Pegasus天馬系列鞋款，包覆性高的鞋筒防水層設計，搭配上GORE-TEX機能材質鞋身，面對突如其來的大雨也能有效防範地上濺起的水花。

▲Nike Pegasus Trail 4 GORE-TEX 女款防水越野跑鞋，NT$4,900。



2.adidas

Adidas這款含有再生材質的防潑水鞋款耐穿又舒適，搭配防潑水透氣的GORE-TEX薄膜，就算是白色鞋款也能在雨天穿搭，同時讓雙腳保持乾爽舒適。

▲SPIRITAIN 2000 GORE-TEX 跑鞋，NT$3,890。

3.Palladium

PALLADIUM在今年春夏推出全新系列鞋款OFF-GRID LO ZIP WP+輪胎潮鞋，搭配品牌經典的橘標防水科技，讓你面對台灣梅雨季也能輕裝出門，鞋身的防水拉鍊設計，穿脫更方便全系列包含曜石黑、星光白、沙漠色、琥珀棕、軍事綠以及苔蘚綠6色可以挑選。

▲橘標防水OFF-GRID LO ZIP輪胎潮鞋（UNISEX），NT$3,680。

4.Puma

Puma這雙以奶茶色為基底的防水鞋款，鞋面採用Invisible Fit GORE-TEX防水技術，讓雨天穿搭時可以保持雙腳乾爽，鞋底大顆粒的PUMAGRIP防滑橡膠大底更能在濕地上展現抗滑效果。

▲PUMA Explore NITRO™ GTX Wn 慢跑運動鞋 女性，NT$4,580。

5.Asics

Asics推出的GEL-TRABUCO 12 GTX鞋身是輕量的網布搭配3D貼合鞋面，不僅能貼合腳型，同時也非常透氣，全黑的鞋身設計實穿好搭配。

▲GEL-TRABUCO 12 GTX 女款，NT$4,780。

6.Ecco

Ecco一體成型的技術搭配溝槽式鞋底穿上後貼合腳型又輕彈靈活，鞋身搭配GORE-TEX防水科技和防風技術，外型簡約有質感，輕盈的白色鞋身也能克服梅雨季不穩的天氣。

▲防水運動休閒女鞋，NT$7,680。

7.Converse



Converse與阿姆斯特丹街頭品牌Patta聯手打造的全新低筒Weapon Ox鞋款，鞋身以Cordura防水布料及防泥膠條設計，全黑的鞋款卻有層次感的細節，鞋墊也藏有可愛的標誌細節。

▲Converse x Patta Weapon OX，NT$4,480。

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