fb ig video ETtoday search mobile

8雙防水運動鞋推薦！NIKE、adidas清爽白色系　好穿好看雨天輕鬆乾爽

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著梅雨季節的到來，突如其來的陣雨或是綿綿細雨不斷，最討厭的就是鞋襪濕答答，這時候有一雙「防水運動鞋」就非常重要，本次編輯為大家精選了幾款好穿又好看的防水運動鞋，穿上它們就算雨天也很輕鬆乾爽！

防水運動鞋推薦

1.NIKE

Juniper Trail 2白色的鞋身搭配上防水GORE-TEX鞋面設計，既能在雨天展現穩定的抓地力，也不怕白色鞋身在下雨天時因為雨水潑濺而髒掉或濕掉。

▲Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX，NT$3,800。

這款NIKE經典的Pegasus天馬系列鞋款，包覆性高的鞋筒防水層設計，搭配上GORE-TEX機能材質鞋身，面對突如其來的大雨也能有效防範地上濺起的水花。

▲Nike Pegasus Trail 4 GORE-TEX 女款防水越野跑鞋，NT$4,900。

2.adidas

Adidas這款含有再生材質的防潑水鞋款耐穿又舒適，搭配防潑水透氣的GORE-TEX薄膜，就算是白色鞋款也能在雨天穿搭，同時讓雙腳保持乾爽舒適。

▲SPIRITAIN 2000 GORE-TEX 跑鞋，NT$3,890。

3.Palladium

PALLADIUM在今年春夏推出全新系列鞋款OFF-GRID LO ZIP WP+輪胎潮鞋，搭配品牌經典的橘標防水科技，讓你面對台灣梅雨季也能輕裝出門，鞋身的防水拉鍊設計，穿脫更方便全系列包含曜石黑、星光白、沙漠色、琥珀棕、軍事綠以及苔蘚綠6色可以挑選。

▲橘標防水OFF-GRID LO ZIP輪胎潮鞋（UNISEX），NT$3,680。

4.Puma

Puma這雙以奶茶色為基底的防水鞋款，鞋面採用Invisible Fit GORE-TEX防水技術，讓雨天穿搭時可以保持雙腳乾爽，鞋底大顆粒的PUMAGRIP防滑橡膠大底更能在濕地上展現抗滑效果。

▲PUMA Explore NITRO™ GTX Wn 慢跑運動鞋 女性，NT$4,580。

5.Asics

Asics推出的GEL-TRABUCO 12 GTX鞋身是輕量的網布搭配3D貼合鞋面，不僅能貼合腳型，同時也非常透氣，全黑的鞋身設計實穿好搭配。

▲GEL-TRABUCO 12 GTX 女款，NT$4,780。

6.Ecco

Ecco一體成型的技術搭配溝槽式鞋底穿上後貼合腳型又輕彈靈活，鞋身搭配GORE-TEX防水科技和防風技術，外型簡約有質感，輕盈的白色鞋身也能克服梅雨季不穩的天氣。

▲防水運動休閒女鞋，NT$7,680。

7.Converse

Converse與阿姆斯特丹街頭品牌Patta聯手打造的全新低筒Weapon Ox鞋款，鞋身以Cordura防水布料及防泥膠條設計，全黑的鞋款卻有層次感的細節，鞋墊也藏有可愛的標誌細節。

▲Converse x Patta Weapon OX，NT$4,480。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 10款品牌外套推薦！保暖防風防水，千元內就可以入手

● 7款厚底運動風涼鞋推薦！New Jeans Hanni同款UGG、Nike氣墊加持搭配度好高

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 防水, 運動鞋, 梅雨季, 雨季, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

雨天衣服晾不乾？網搜「2個方法」加速衣物乾燥

雨天衣服晾不乾？網搜「2個方法」加速衣物乾燥

吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

地震讓101「風阻尼器」再上國際　這顆巨球為何是黃色？

地震讓101「風阻尼器」再上國際　這顆巨球為何是黃色？

浪琴入門月相錶5萬元有找　優雅風格百搭 歐美超紅的「睡眠觀光Sleep tourism」是什麼？放鬆身心成趨勢 8雙防水運動鞋推薦！NIKE、adidas清爽白色系　好穿好看雨天輕鬆乾爽 越愛態度越冷淡的星座男！TOP 1心動也不知　等發現連自己都會嚇到 早上洗臉不用洗面乳？皮膚科醫師證實：「3類肌膚」清水就夠了 2024年全新百貨盤點　南港LaLaport、統一Dream Plaza年底開幕 韓星漂染完依舊好髮質！「漂染受損髮」專用護髮推薦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面