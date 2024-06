誠品史上最大特賣今登場　15萬件選品3折起「中文書6本500元」

▲誠品今在裕隆城誠品生活新店舉辦史上最大規模特賣會,中文書6本500元起。(圖/記者謝婷婷攝)

記者蔡惠如/綜合報導

誠品書店號稱史上最大規模特賣會「萬物市集」,將從今(6/7)起正式登場,即起持續到6/23。將首度於誠品生活新店3樓超過500坪的「實驗場」空間展開,現場將展售超過15萬種各式各樣的超值書籍和特色選品,折扣低至3折起,也祭出中文書6本500元優惠。

在這次特賣會中,除了中文書籍可用超優惠價格入手,外文圖書的售價也相當實惠,現場提供超過5萬本的外文圖書選擇,包括精緻雕花鏤空設計的經典童話書《Peep Inside a Fairy Tale》白雪公主與七矮人系列,以及身歷其境的星際大戰立體書《Star Wars : The Ultimate Pop-Up Galaxy》,都首度以3折的超低價出售。

除了書籍之外,現場還將大量展售黑膠唱片,折扣價為原價的79折起,萬件文具禮品也將以3折起的價格出售。

▲《Peep Inside a Fairy Tale Snow White and the Seven Dwarfs》、星際大戰立體書《Star Wars The Ultimate Pop-Up Galaxy》。

而特賣會還首度推出誠品獨家限定商品系列全面5折起,獨家商品包括日本京都知名品牌SOU‧SOU的迷你切割墊、分趾襪和口金包等,具有多種不同紋路可供選擇,為復古迷量身打造的日本品牌HIGHTIDE Penco收納盒,誠品獨家限定的亮黃色和薄荷綠色、以及設計靈感來自傳統作業簿的HIGHTIDE New Retro橫線筆記本也能買到。

▲SOU.SOU X iMAT環保無毒切割墊(左)、 eslite x SOU.SOU口金包(右)。

▲HIGHTIDE penco收納盒系列,亮黃與薄荷綠的誠品限定色展現復古時尚的品味風格。

誠品表示,新店鄰居只要出示活動DM截角,不限消費金額即可獲得神秘好禮。遠道而來的朋友則可出示當日台鐵或高鐵車票根,單筆消費滿1500元,即可現折100元。

誠品會員於本次特賣會單筆消費滿1,000元,可獲得100元購書金,(限用於誠品生活新店4樓書店);消費滿2,000元更可獲贈木匠兄妹的馴鹿掛架一件;單筆消費滿5,000元以上,則可獲得5倍會員點數回饋。

▲活動期間誠品會員單筆消費滿2,000元,送木匠兄妹馴鹿掛架(每卡限兌換乙份)。