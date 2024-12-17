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安格斯12星座一周運勢12／16-12／22　處女別太快放感情、雙魚直覺特別強

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

牡羊座這周感情市場行情略顯冷淡，單身羊或許會因忙碌而忽略自身的情感需求，但身邊其實不是沒有聊得來的對象，只看你是否注意到。有伴的牡羊則需注意，過於情緒化的表現可能影響兩人關係，建議多花點時間理解對方想法，放下執念。雖然逆行結束，但仍不免出現壓力較大的低潮，適合給自己安排一場放鬆的小旅行，重新找回平衡感。

金牛 4.21～5.20

金牛座本來就夠低調了，這周在無風無雨的運勢之下，存在感更顯低迷，雖然較不受他人影響，但在愛情上就顯得有點吃虧，單身者要提升積極度，別錯過潛在緣分。有伴侶的金牛則要注意溝通方式，不要因小事引發不必要的摩擦。這周可能會收到朋友的真心建議，雖然話語有些直接，但對你的生活規劃十分有幫助。

雙子 5.21～6.20

單身雙子這周的感情運並不算強勢，特別是單身者可能出現某些糾結情緒，對於某些訊號過度解讀反而容易自尋煩惱。有伴的雙子則需多一些耐心，避免因瑣碎小事產生爭執。送走水逆之後雖然少了擦槍走火，但雙子在與他人交流時要注意語氣，避免無意間得罪人。這周適合重新整理居家環境，整潔的空間不僅能帶來好心情，還能提升效率。

巨蟹 6.21～7.21

隨著水星反逆為順，巨蟹座感情狀態也愈顯平順，單身蟹可多留心周遭熟悉的朋友，可能會意外發現有人對你默默關注。有伴侶的巨蟹則適合安排小約會，為彼此製造更多甜蜜回憶。雖然近期忙碌讓你成就感滿滿，但過於頻繁的熬夜或不正常飲食可能會為健康帶來隱患，建議立即調整作息，多照顧自己的身體。

獅子 7.22～8.22

在滿月能量的加持下，獅子座本周能交出亮眼的感情成績單，單身獅社交場合中光芒四射，憑藉著相同的喜好、志趣，有機會吸引有趣的對象。有伴侶的獅子則會與對方攜手邁向新里程碑，彼此默契十足。財務計畫值得多一點關注，年底前需要重新檢視自己的支出與投資，避免因疏忽而導致資金壓力。

處女 8.23～9.22

隨著水星的回順，處女座能從原本晴時多雲又偶雨的感情氣候中走出來，單身者或許能在社交場合中遇到聊得來的對象，但建議放慢節奏，別太快投入感情。有伴侶的處女座適合與對方溝通未來規劃，透過分享能讓彼此感情更加穩固。這周建議多參與一些讓自己開心的活動，能幫助你平衡各種壓力、提升好心情。

天秤 9.23～10.22

五宮中金星加持，能讓這周天秤座感情落入不敗之地，單身者桃花運極強，小小的艷遇將讓你內心悸動不已，甚至可能在短時間內進展為穩定關係。有伴侶的天秤則可能閃電官宣感情進度，幸福滿滿。趁著水星、金星吉位加持之下，天秤也很適合參加社交聚會或學習新興趣，拓展你的生活圈會有不錯的收穫。

天蠍 10.23～11.22

運勢先蹲後跳，反能跨出令人驚艷的弧線！天蠍座這周運勢仍在低處打底，不過穩中有升，單身者若能主動參與社交活動，可能會遇到十分契合的對象。有伴侶的天蠍適合在這周安排有趣的約會活動，為關係注入新鮮感。年底前天蠍除了感情上的經營外，也專注處理人際上的溝通，能讓你的社交關係更加緊密。

射手 11.23～12.21

愈來愈熱絡的人際與感情，讓運勢呈現出多樣性，單身射手容易在群體場合中成為關注焦點，但也需留意別因一時衝動落入不成熟的關係。有伴侶的射手則需警惕因外界壓力影響感情穩定，適當給彼此空間能讓關係更融洽。近期的你人際間的影響力有顯著提升的趨勢，言行舉止都能成為眾人關注的焦點。

摩羯 12.22～1.19

就算有小動盪，也會是良性的刺激，這周對摩羯來說少了水逆的壓力，人群中可以表現得更自在一點，不必過於擔心負評，單身摩羯對感情採取務實態度，雖無驚喜但也不乏踏實的緣分。有伴侶的適合與伴侶一起規劃長遠目標，或為來年立下共同的努力方向，兩人的關係能在理想的建構下更緊密。

水瓶 1.20～2.18

向來是桃花不沾鍋的水瓶，這周意外的擁有十分強勢的愛情機緣，在金星的推波助瀾下，你的戀商直線飆升，對那些似有若無的暗示能莫名的心領神會，單身者若能勇敢跟隨內心，很可能迎來一段甜蜜關係；有伴侶的水瓶則能更深刻理解對方的需求，感情升溫。此時你的柔軟和同理心也將能讓朋友圈氛圍更加融洽！

雙魚 2.19～3.20

雖然雙魚座對於情愛總有著特別濃烈的渴望，不過這周表現一路平安，感情運相對低調，單身魚或許會更傾向於觀察而非主動出擊，但這種內斂反而讓你更具吸引力。有伴侶的雙魚則適合與對方進行心靈層次的交流，拉近彼此距離。受惠於金星靈魂宮位的進駐，近期你的直覺力特別強，不妨放下那些既定原則，勇敢追隨第六感！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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