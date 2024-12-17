潤娥穿中空裝「眉上瀏海」新髮型甜美又性感！正式成為Valentino代言人

記者鮑璿安 ／綜合報導

南韓女星少女時代成員潤娥擁有高人氣，稍早正式官宣成為 Valentino 品牌代言人，由她演繹的全新形象照也曝光，潤娥頂著眉上瀏海髮型出鏡，身穿透視網紗造型的裙裝，傳遞Alessandro Michele筆下的復古極繁美學。





▲Valentino范倫鐵諾正式宣佈韓星潤娥(Lim Yoona) 成為品牌代言人 。（圖／品牌提供）



雙方合作其實早就埋下線索，今年9月潤娥出席於巴黎舉行的Valentino 2025 春夏 Pavillon des Folies 系列時裝秀，這也是創意總監 Alessandro Michele 執掌後的首場大秀。當時她頭戴復古特色的頭巾現身，以印花裙裝和珍珠項鏈疊搭出搶眼格調，吸睛造型讓人耳目一新。

對於這一全新頭銜，潤娥也表示：「能夠成為Valentino范倫鐵諾的品牌代言人，我感到無比榮幸與感激。Valentino不僅代表著對美學的極致追求，其經歲月淬煉而成的傳統之美，也一直深深吸引著我。而在新任創意總監Alessandro Michele的引領下，品牌展現出獨樹一幟的和諧之美，更是令我心生嚮往。」

同時，潤娥過去則是MIU MIU品牌大使，她以甜美形象創造出「Miu Miu Girl」風格，身穿針織套裝搭配上黑色長靴，各種穿搭都難不倒她。

▲少女時代潤娥。（圖／品牌提供）