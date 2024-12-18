讓你吃出好心情！「10種食物」幫助減緩焦慮、壓力

▲藍莓含大量抗氧化劑，有助於放鬆心情。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，有時事情多到讓人喘不過氣來，緊張和焦慮也隨之而來，想要舒緩情緒，吃對食物有幫助，盤點10類消除壓力食物，吃對真的管用。

#深海魚類

像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，如EPA和DHA，有助於調節大腦神經傳導物質，改善焦慮症狀。

#堅果類

杏仁、核桃、開心果富含鎂，能幫助放鬆肌肉與神經，有助於降低壓力荷爾蒙的分泌。核桃的Omega-3也有助於情緒穩定。

#香蕉

含有色胺酸，這是一種促進血清素生成的胺基酸，有助於穩定情緒並放鬆神經系統。

#70%以上黑巧克力

能促進血清素和多巴胺分泌，改善心情。黑巧克力中的可可多酚也有助於減少焦慮感。

#燕麥

屬於低升糖指數的碳水化合物，有助於穩定血糖，進而平衡情緒，促進血清素分泌，讓人感到平靜。

#綠葉蔬菜

像是菠菜、羽衣甘藍富含葉酸和鎂，有助於穩定神經系統，並減少焦慮症狀。

#酪梨

富含健康脂肪、維生素B群和鉀，有助於維持神經系統穩定，並改善壓力反應。

#發酵食品

優格、味噌、泡菜等皆富含益生菌，能改善腸道健康，進而提升情緒穩定性，減少焦慮。

#藍莓

含有大量抗氧化劑和維生素C，能對抗壓力帶來的氧化反應，有助於放鬆心情。

#洋甘菊茶

具有天然的鎮靜作用，能放鬆神經、舒緩焦慮，特別適合睡前飲用。