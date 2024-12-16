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最會冷戰三大星座！TOP 1根本人間冰窖　面對溫柔攻勢也絕不妥協

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

很多時候冷戰比起大吵更傷感情，因為不溝通的結果就是彼此都不知道問題在哪，無法達到解決，只會陷入更差的僵局，以下就分享很會冷戰的三大星座，看看你有沒有上榜。

星座,冷戰,占卜,感情,。（圖／tvn_drama IG）

TOP 3：天蠍座

天蠍座的人一直都是冷暴力的專門戶，他們的殺傷力就在於冷漠的眼神與態度，而且對方可能都不知道自己到底做錯什麼，就被打入冷宮似的對待，而且天蠍還會在一旁觀察你的反應，如果不當一回事那絕對是找死，他們可以用各種方式讓對方感到尷尬，甚至強烈報復。

星座,冷戰,占卜,感情,。（圖／tvn_drama IG）

TOP 2：金牛座

金牛座的人在某些事情上面就是只認自己想知道的，倔強到底、死不回頭是他們非常擅長的事情，可以說是一頭固執的牛也不為過，而且超級能忍耐，心理會一直在盤算對方的是非對錯，絕對要堅持到對方先妥協、先低頭，才有機會和好，不然絕對不會退讓一步。

星座,冷戰,占卜,感情,。（圖／tvn_drama IG）

TOP 1：摩羯座

摩羯座的人在冷戰這件事情上可以說是高手中的高手，只要一決定，立刻就會變成冰山，他們堅守自己的立場絕對不會妥協，面對任何溫柔撒嬌熱情，通通可以當作沒看到、不知道，不會主動求和，更不會輕易釋放和解氣息，因為他們絕對可以冷戰到天荒地老，誰都熬不過他們。

關鍵字：

星座, 冷戰, 占卜, 感情

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