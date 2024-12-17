男性40歲以後老化快！保養首重「2件事」　幫你趕走大叔感

▲男性保養市場越來越受重視。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

愛美是人的天性，但很多男性對於肌膚管理總是提不起勁，覺得保養步驟、保養品選擇太多好麻煩，其實只要清潔加上保濕做足，好肌膚也能輕鬆養成。

男性皮膚和女性有所不同，實際上男女肌膚在生理上相距甚大，從角質厚薄度、肌膚酸鹼值、甚至連角質新陳代謝週期都有所不同，男性使用女性的保養品有可能增加男性的肌膚負擔。且男性肌膚常因忽略清潔保養容易因空氣、溫度等環境影響而產生出油卻又缺水的狀況，讓痘痘與粉刺狀況更為嚴重。

研究指出男性進入40歲以後，皮膚粗糙感會日益嚴重，一不留心就容易讓自己的外在年齡比實際年齡還更老。就連家庭醫學科專科陳柏臣醫師也更提醒，尤其是40歲起，男性自身不易察覺的特有油垢味，更要注意清潔才能徹底去除。

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