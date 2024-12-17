Melody曝心情曾跌落谷底想逃避一切　給自己2天時間再出門面對

▲Melody幽默又充滿智慧，深受粉絲們喜愛。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星Melody近日看了電影《魔法壞女巫》內心充滿感觸，在小紅書和大家喊話：「每個人生活當中都會遇到很多挫折，無論你是正在求學或是進入社會，可能都會遇到自己沒被看見、感覺被打壓的難受感，這些都是生活中的地心引力，當你感到難過時，你一定要勇敢，想辦法再彈起來。」

Melody離婚後越活越精彩，她坦承自己也曾心情低落到谷底，不想面對工作、不想面對家庭，也不想面對小孩，她給自己兩天時間獨處、整理自己的情緒，到了第三天就洗臉、刷牙、化妝、梳頭、吹頭，穿著漂亮衣服出門，雖然內心還是很痛苦，但只要肯出門面對了，代表你就重新啟動，即便難受也要鼓起勇氣去面對處理那些把你拉下來的地心引力。

她分享：「想要拋開生活中的地心引力其實不容易，不只是心臟要強、抗壓性也要好，每個人都希望被看見、被肯定接受，當有人和你說你做不好，你要有判斷能力知道什麼要聽、什麼不要聽，最重要的是你要相信自己，把自己練強、核心練滿再繼續往前走。」

遇到困難都要有韌性可以再彈起來，即便到了谷底也不要放棄，網友們也紛紛回應：「說得太好了、好深刻的感悟」、「姊妹悄悄話停更好久了，想念啊」、「在低谷看到這一段覺得暖暖的。」