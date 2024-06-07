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學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

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▲▼網購,刷卡,宅經濟。（圖／pexels）

▲利用懶惰習慣來存錢，壓力會比較小。（圖／pakutaso、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

想存錢卻常常感覺錢總是一下就不見了，若你總對此情況感到沮喪，其實可以轉個念頭，不要拼命存錢了，「懶惰存錢術」的態度似乎更適合你，讓生活變得更隨性懶散一點，錢自然就會躺在錢包裡。

▲▼過年,春節,色彩,工作,心理學,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

東西能用就繼續用
想買新的電器或生活用品時，先看看手上那些東西還能不能撐。沒壞到用不了的地步，何必跟著廣告或網紅的腳步又換了新的？買了新東西還要重新學習使用，反增加更多麻煩，愛囤貨的習慣也改一改，越買越多反而還要找地方擺，現在網購很方便，要用什麼再買什麼，一個人真的用不了太多東西。

▲旅行，小資女，女孩，假日，出門，遊玩，踏青，搭車，搭公車。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

不為了省小錢，虐待自己
為了省錢跑東跑西搭遠一點的交通工具、搬個家具自己扛，這樣虐待自己的日子過久了，總是覺得存錢很辛苦，突然一次大發洩狂吃狂買，花的錢早就超過自己存下來的了，如果你有這樣的症狀，該花錢的時候就理所當然地花錢吧，生活品質高一點，花多點小錢也無妨，只要日常過得夠踏實，不會一下子就把錢全亂花掉就好。

▲▼信用卡,回饋,刷卡金.網購,外送,串流。（圖／unsplash）

熟悉的東西就直接回購，省去比價失去的時間
現在資訊發達，消費前動不動就要爬文、逐家比價，讓自己看更多網頁，反而還很容易被其他看起來更划算、或是更有吸引力的商品燒到錢包。有什麼熟悉好用的產品，就乖乖買單，東張西望的反而容易觸發更多購物慾，省下麻煩事也省了冤枉花錢的機會。

▲▼女孩,公車,通勤,打字（圖／翻攝自pixabay）

穿搭打扮跟著自己就好
穿搭重點是自己穿著舒服就好，建議找到最適合自己的風格，隨著社群網站穿搭網紅們隨波逐流，最後發現不一定適合自己，在出手前看看買的是不是玩穿一陣子就過季的時尚單品，保養彩妝用自己喜歡的牌子和色系，就是萬年不退流行的好物。

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