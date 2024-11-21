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郭雪芙愛「自己綁背帶」的LONGCHAMP包　陳華夏天露肚「這樣很少女」

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▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP的2025夏季充滿田園風情。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

LONGCHAMP的2025夏季系列充滿田園風情，彷彿走在鄉間，恣意享受著溫暖的陽光與微風吹拂，郭雪芙、陳華都穿上有格紋元素的服裝出席發表會，陳華表示夏天喜歡稍微露肚子、露腿，「一定要繽紛的顏色，很少女」。郭雪芙看上LONGCHAMP Le Pliage系列新包款，可隨意打結調整背帶，她說：「自己綁起來好可愛！」

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲陳華（左）、郭雪芙出席LONGCHAMP 2025夏季系列發表。

以Live Green為主題，清楚地說明了LONGCHAMP營造的2025夏天，一切綠意盎然，在市集採買的瓜果蔬菜也成為元素，朝鮮薊印花、甜菜根的顏色，還有茄子掛飾小包，好像能呼吸到最自然的空氣，LONGCHAMP創意總監Sophie Delafontaine說：「這系列靈感來自回到家鄉宅邸的感覺，親近土地和自然接觸的喜悅，還有被摯愛的人、笑聲和愉悅環繞的氛圍。然而這種情緒並不懷舊，因為我們從當下的每一刻汲取能量。」

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲包包上有可愛的花朵、朝鮮薊圖案，Le Roseau系列手提包25,800元（左）、 Le Pliage系列手提肩背包15,800元（右）。

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）
▲茄子掛飾拉鍊包，9,900元。

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲可愛的蔬果掛飾，5,000元。

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）
▲被暱稱為便當袋的Le Pliage Xtra包，相當實用，14,500元。

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲Daylong系列提包45,000元（前）、 Le Pliage背包（後）14,500元。

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）
▲LONGCHAMP Le Pliage可自行綁結調整背帶長度，14,500元（左）、皮革款31,400元（右）。

服裝輕盈自在，運用了許多格紋打造舒服質感，寬鬆的輪廓、短版上衣，都是屬於夏天的標記，包款實用性不在話下，經典Le Pliage系列延伸出多種設計，被暱稱為便當包的Le Pliage Xtra，看似小巧但容量不小，郭雪芙喜歡的肩背包，背帶能隨心所欲地綁成不同長度，皮革上有英式刺繡，顯得精緻迷人，她大呼「超可愛的」！由馬達加斯加非政府組織Anaka製作草編包，呈現棕櫚葉原本的光澤與色調，Re-Play包款以回收材質打造，對環境更友善。

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲與馬達加斯加非政府組織Anaka合作製作的草編包11,300元、編織漁夫帽4,100元。

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）
▲Re Play系列斜背包，17,600元。

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）
▲新推出的Smoothie包，22,100元。

郭雪芙的新戲《不如海邊吹吹風》將上檔，她表示在金門拍攝時，很有忙裡偷閒的度假感，她說：「吃到很多好吃的東西，還有出生到現在沒看過的料理，例如『佛手』，是一種貝類，蠻特別的。」陳華提到新專輯《在極度愛你的日子裡》有粉紅泡泡，很符合LONGCHAMP夏季氛圍，而新歌《渣男》的靈感則是鼓勵女孩要有自信：「很多女孩子一談感情就一股腦，放太多下去就容易受傷，想鼓勵女孩，妳就是獨一無二，妳就是與眾不同。」

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙穿搭展現自在閒適氛圍。

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）
▲陳華覺得稍微露點肚子、穿鮮豔的服裝，都會有少女感。

【看更多新包】

BAO BAO ISSEY MIYAKE

以解構、重生為題的BAO BAO ISSEY MIYAKE讓許多人愛不釋手，輕盈、實用，而且顏色變化相當多，今年11月推出多個系列，帶著歡愉氣氛又不過於浮誇，Magic Hour系列將夕陽西下時，天空漸層的色調呈現在包包上，捕捉了絢彩奪目又迷人瞬間，Lucent Metallic系列運用霧面金屬感皮革材質，吐露內斂氣質，以偏光金屬琺瑯材質打造的Wring Gloss系列，三角片的顏色會隨著角度變化而不同，立體效果與光澤感相當迷人。向來以深色為主的Kuro系列，今年秋冬首度有了粉色加入，在沉穩的黑色外有了更多選擇。

▲香奈兒 Bao Bao。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE Magic Hour系列呈現夕陽的美麗漸層。

▲香奈兒 Bao Bao。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE Lucent Metallic系列運用霧面金屬感皮革材質打造。

▲香奈兒 Bao Bao。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE Wring Gloss系列三角片的顏色會隨著角度變化。

▲香奈兒 Bao Bao。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE Kuro系列首度推出粉色調。

CHANEL

CHANEL（香奈兒）今年5月在法國南部馬賽發表2024/25 Cruise度假系列，充滿濃濃的蔚藍海岸悠然風情，繽紛又柔和的色彩令人心曠神怡，著名的馬賽皂成了可愛的香皂包，熱門程度高到天花板的22包有金屬色澤的款式，或是染上粉黃、粉紅、粉綠的丹寧布材質，俏麗的模樣大概很難有人能抵抗。

▲香奈兒 Bao Bao。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 22包以粉色丹寧材質展現悠閒氣息，185,700元。

▲香奈兒 Bao Bao。（圖／品牌提供）

▲金屬光澤CHANEL 22包，193,500元。

▲香奈兒 Bao Bao。（圖／品牌提供）

▲CHANEL馬賽香皂包可愛討喜，193,900元。

▲香奈兒 Bao Bao。（圖／品牌提供）

▲CHANEL麂皮肩背包，216,300元。

▲香奈兒 Bao Bao。（圖／品牌提供）

▲CHANEL粉米色編織皮穿鍊肩背包，249,900元。

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關鍵字：

LONGCHAMP, 郭雪芙, 陳華

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