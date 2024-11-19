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LV施工中的店變成「巨型行李箱塔」、臨時店搞成全美最大　改裝過渡期超乎你想像

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記者林明瑋／綜合報導

只有LV能超越LV！期紐約第五大道的旗艦店裝修，LOUIS VUITTON在附近街區開了臨時店，也就是當旗艦店裝修完成，這家店便功成身退，這段看起來稀鬆平常的過程，在LV手裡變得一點也不簡單。

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV紐約第五大道旗艦店正在改裝，外牆裝飾成「行李箱塔」。（圖／品牌提供，以下同）

大型店面改裝施工時，LV常會將外牆做成大型行李箱的樣子，成為另一種招牌與打卡點，紐約的旗艦店要改裝，規格更提高，整棟樓變成6個巨大的LV硬箱層層疊起的模樣，一座「LV行李箱塔」就這麼張狂地矗立在紐約街頭，內部工程進行中，外部極度光鮮亮麗，令人讚嘆不已。

旗艦店暫不見客，LV選在鄰近的東57街6號開設「臨時店」，雖說屬階段性任務，但這家店絕對是野心勃勃，因為它可是全美最大的LV專門店。

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV在紐約開設的「臨時店」，是全美最大店。

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）
▲臨時店內有4座行李箱堆疊的高塔。

一進店內即見到4座由Courrier Lozine 90硬箱疊出的「行李箱柱」，每座的箱子都是不同材質，分別是歷史條紋、經典Monogram帆布、白色Damier、金屬質感的Monogram，這些硬箱由工坊依照實際產品規格打造、平衡地堆疊，看起來輕盈但充滿力量。

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV紐約臨時店內的咖啡廳，牆上陳列著書籍。

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）
▲LV紐約臨時店內的餐廳。

臨時店內除了服裝配件，更祭出美國首家LV咖啡廳、巧克力店、全新國際美食概念店，並販售獨家限定的膠囊系列，融入紐約大蘋果、黃色計程車等元素，很具代表性又可愛有趣。此外，店內還有滿牆與藝術、建築、時尚和美食相關的書籍，鼓勵客人們拿起來閱讀，這家LV店，可以說是臨時店的天花板了吧？

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV巧克力與餐點。

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV紐約臨時店限定商品。

【更多新店】

FENDI

FENDI在西班牙馬德里開設了首家店，佔地約70坪，兩層樓的挑高空間，囊括男女裝等各系列商品，店內並以藝術品妝點，結合當地風貌與特色。

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

▲LV 紐約 FENDI馬德里。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 紐約旗艦店

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