最狠潮鞋對決！PUMA聯名Jil Sander極簡控淪陷　MMY溶解鞋鉚釘版將開賣

▲潮鞋。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

今年潮鞋已經捲到天花板，一邊是極簡派的高級運動美學，一邊是解構派的藝術實驗精神，兩股勢力正面對決，直接把鞋櫃變成時尚戰場，小心你的荷包即將失守啦！

PUMA攜手Jil Sander推出全新K-Street聯名系列

極簡控會直接淪陷的代表，PUMA × Jil Sander全新K-Street聯名系列。這雙鞋的厲害之處，在於每個細節都在偷偷發力。由設計師Simone Bellotti操刀，把精緻製鞋工藝轉化成流線型運動鞋，貼合足部的輪廓＋超薄鞋底，走的是一種「幾乎沒有重量」的輕盈路線。

▲（圖／品牌提供）



設計靈感也很有戲，鞋面取自PUMA經典田徑釘鞋H-Street，鞋底則融入空手道元素，動與靜之間取得一種很微妙的平衡。再加上從Formstrip跑道條紋一路延伸到鞋底的流線設計，在純粹結構中釋放動態能量。

▲（圖／品牌提供）

聯名元素包括Jil Sander品牌標誌，以及鞋跟處PUMA跳躍的美洲獅標誌。配色方面，從低調高級的啞光青銅麂皮、溫柔米色帆布，到帶點未來感的電光藍尼龍，每一款都精準命中不同風格的人。

▲Jil Sander x PUMA K-Street／價格店洽。（圖／品牌提供）

初衣食午（onefifteen）嚴選Maison Mihara Yasuhiro「溶解鞋」系列

台灣指標性選品店初衣食午（onefifteen）正式啟動全新策展計畫「時間策展」，並以日本前衛時尚品牌Maison Mihara Yasuhiro（簡稱 MMY）作為第二波登場品牌。由日本設計師三原康裕打造、Maison Mihara Yasuhiro的「溶解鞋」，根本就是把鞋變成藝術品在展。這個品牌從1997年就開始用解構語言、實踐「可穿的藝術」之創作精神。

▲（圖／品牌提供）

所謂「溶解鞋」，真的不是形容詞—鞋底像融化的紙黏土一樣流動、扭曲，每一雙都帶著一點不規則的叛逆感。像LARRY、OLIVER、ERIC這幾款秀上焦點鞋，完全呼應本季「雙重性」概念：既像運動鞋，又像雕塑品；既街頭，又帶藝術氣息。經典款PETERSON、HANK、BLAKEY則延續品牌招牌輪廓，用手工感線條讓每一步都很有存在感。

▲MMY 奶油白手繪塗鴉溶解鞋(秀款)／16,680元，MMY 深棕色麂皮明線運動風溶解鞋(秀款)／19,280元，MMY 綠黑撞色運動風溶解鞋(秀款)／15,980元，MMY 黑色經典帆布溶解鞋／12,380元。（圖／品牌提供）

初衣食午還獨家引進MMY Exclusive限定系列，把雙色拼接與鉚釘元素加進經典鞋型，直接把「個性」兩個字寫在鞋上。重點是，這些設計雖然看起來很藝術，但實際搭配卻意外好搭，一雙就能讓整體穿搭從普通變有故事。雙色拼接版本於3月28日上市，鉚釘版本則訂於4月18日與全球指定店鋪同步上市，初衣食午作為台灣唯一、且全球少數十餘個指定販售據點之一。

▲MMY鉚釘溶解鞋（特別限定款）／19,680元～20,380元，MMY 彩色撞色拼接溶解鞋（特別限定款） $15,880～16,680元。（圖／品牌提供）



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