3個指標判斷你是「虛瘦體質」　小心30歲後突然暴肥

▲你有可能是看起來瘦其實很胖的「虛瘦」人嗎？（圖／pakutaso、pexel、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

相信很多人都有感，20歲時怎樣亂吃身材還是瘦瘦的，一旦過了30歲後若照常吃東西，體重數字就開始告訴你很不妙，不但只是因為代謝率下降的因素，也有可能是你本身雖然看起來瘦，卻是很胖的「虛瘦狀態」，體脂高「油花」都藏在皮下，恐怕有突然暴肥的風險，有3個指標可以讓你簡單判斷。

很少運動

一個人的身形，是有很多原因相互作用造成的，不過身體到了一定年紀，先天給你的優勢絕對會被後來的生活習慣所取代，30歲之後新陳代謝變慢，通常會最有感，如果生活中沒有運動習慣的人，甚至連外出走路都嫌懶，通勤都只想招小黃，無論外觀現在如何，體內一定囤積不少脂肪。

缺乏體力

「肌少型肥胖」的人若把肌肉部位橫切，就會發現自己的皮下脂肪分布就像霜降牛肉一般，雖然表皮沒有油脂儲存，看起來好像瘦瘦的，事實上油脂都分布在肌肉裡，如果更嚴重的情況下，還會把肌肉包圍，這樣的情況恐會加速身體老化，變得沒精神體力、看起來也比一般人老。

經常吃高油脂食物

油炸本就是過度的料理方式，因為在煮食過程中，會破壞食物的必需脂肪酸、脂溶性維生素，高溫會讓蛋白質變質，把營養大幅降低，還會產生大量的反式脂肪酸，唯一的好處應該僅剩入口的口感跟快感，如果長期習慣進食油炸食物，卻沒有在外觀看到明顯脂肪，那一定就是存在身體裡，因為油脂是不會無故消失的。

若全符合以上3點，很有可能就是虛瘦，別對其他人跟你埋怨「好棒喔你都吃不胖」的話高興太早，因為在身體新陳代謝愈來愈降低的時候，很有可能面臨「突然爆肥」的情況，你需要調整生活習慣，先從飲食與運動做起，降低進食油炸食物的次數跟比例，並從「走路」、「快走」等邁入並建立運動習慣。