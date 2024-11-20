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路易莎宣佈降價　單杯咖啡55元起對拚超商

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▲路易莎宣佈咖啡降價。（圖／品牌提供）

▲路易莎宣佈咖啡降價。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在目前萬物齊漲的趨勢下，消費者荷包縮水，購買意願也紛紛下降，超商持續強調咖啡品質提升，加上星巴克持續高頻率促銷，連鎖咖啡競爭越來越大，路易莎也正式宣布，調降旗下莊園系列咖啡價格，美式咖啡單杯售價55元起，直接對拚超商頻頻推出的折扣咖啡。

路易莎宣布調降莊園級咖啡系列售價，包括中杯「美式黑咖啡」原價60元，折扣後價格為55元、中杯「咖啡拿鐵」原價80元，調降後售價為75元，以及澳洲小拿鐵、特濃小卡布、莊園義式濃縮咖啡也都直接調降5元。

路易莎表示，莊園系列一直是最受消費者歡迎的招牌系列，希望以更親民的價格，提供更多人享受高品味的莊園級咖啡。

對此，消費達人表示，超商咖啡持續增進咖啡品質，加上不時會推出寄杯優惠，有時甚至會出現買一送一，而且據點多、索取方便，成為一般上班族咖啡主力，路易莎近年持續優化店型，但還是要面臨超商競爭外帶市場，目前連鎖咖啡高端主力仍為星巴克，加上也不時推買一送一跟第二杯半價，品牌地位難以動搖，路易莎其策略可能是打出「超商咖啡價」，卻有座位環境這點著手，但部分超商也有提供座位，消費者買不買單還要再觀察。

關鍵字：

降價, 路易莎, 咖啡降價

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