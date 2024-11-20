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噴香水很難持久？「4個小技巧」增加香水留香度

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▲▼香水氣味不持久？秋冬4個「留香小技巧」 。（圖／Unsplash）

▲秋冬留住香水氣味有技巧。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是香水控嗎？有沒有發現秋冬香水持香和夏季比起更為困難，噴太少擔心不持久，噴太多又會太濃烈，想要噴得恰到好處，不妨試試以下小撇步，讓你噴上香水後，香味更持久。

#塗上潤膚乳

秋冬持香度不夠，多半是因為身體肌膚較為乾燥，建議噴香水前可塗抹無香味潤膚乳，不僅能幫助肌膚保濕鎖水，也能讓香水味道更為持久。

▲▼香水氣味不持久？秋冬4個「留香小技巧」 。（圖／Unsplash）

▲洗澡後身體濕度夠，噴上香水會更為持久。

#洗澡後噴上香水

一般人大部分都是出門前才會噴香水，但也有人說洗澡後就噴香水，反而能讓香水味道更持久，也不怕香水沾染到淺色衣物上。

#髮絲、衣服上噴香水

秋冬天冷，多半穿著厚重衣物，若是噴上手腕或是脖子上，香水可能不太容易被聞到，建議可以噴在髮絲或是衣物上，利用多點氣味相乘，發揮香水氣味最大值。專家建議噴頭髮香水不只是噴上，建議噴在梳子上，透過梳子穿過每一根髮絲更有感。

▲▼香水氣味不持久？秋冬4個「留香小技巧」 。（圖／Unsplash）

▲乳液疊香水，讓香味更為持久。

#學會疊香技巧

不少品牌教導消費者，先塗抹香味乳液再噴上同款香水，利用疊香方式讓香味更為持久，除此之外，也可以試試將香氣較為濃郁的香水或香精打底，接著再噴上自己喜歡的香氣，這樣的方式同樣能延長身上香味。

關鍵字：

香水, 秋冬, 持香, 小撇步, 香味

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