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情緒容易起伏且易怒？身體「5個信號」代表你正缺鈣　

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▲▼身體「5個信號」代表你正缺鈣　 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲缺鈣會導致情緒的問題。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近夜間小腿容易抽筋，又或是指甲變薄又容易斷嗎？或許是因為你缺鈣而不自知，當身體缺鈣時，身體會發出一些明顯的訊號，一起來檢視看看吧！

#肌肉痙攣或抽筋

夜晚時小腿或是手腳特別容易抽筋，因為鈣參與肌肉的收縮和放鬆，缺鈣會導致神經和肌肉的過度興奮。

#骨骼疼痛或脆弱

缺鈣不是老年人的專利，當缺鈣時骨骼會容易疼痛，嚴重時容易骨折，牙齒也會變得鬆動，因為鈣是骨骼和牙齒的主要構成成分，缺鈣會使骨骼密度下降，增加骨質疏鬆風險。

▲▼身體「5個信號」代表你正缺鈣　 。（圖／Unsplash）

▲指甲比較容易斷裂代表正缺鈣。（圖／Unsplash）

#指甲變薄或易斷

最近覺得指甲總是斷裂或是出現白點，會是變得特別軟，因為缺鈣會直接反映在指甲的健康和生長。

#手腳容易發麻或刺痛

當手指、腳趾或四肢出現麻木或針刺感，是因為缺鈣影響神經的傳導功能，導致感覺異常。

#情緒容易起伏且易怒

當感到焦慮、易怒或是情緒低落時，或許和缺鈣有關，因為缺鈣可能影響神經系統的穩定性，導致情緒問題。

整體來說，若有以上缺鈣症狀，可以吃鈣補鈣，像是多攝取牛奶、奶製品、小魚乾、深綠色蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）、豆腐等。另外維生素D也可以幫助鈣質吸收，建議可以多射太陽是補充維生素D的食物。

關鍵字：

缺鈣, 健康, 鈣質, 營養, 健康警訊

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