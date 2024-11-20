不再怕扁塌！「正確洗髮6步驟」公開 　輕鬆洗出蓬鬆秀髮

▲洗髮其實充滿細節。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

洗頭髮人人都會，但是你真的洗對了嗎？其實洗對頭髮也能養出豐盈髮質，讓自己免於落髮危機，《ET FASHION》為大家整理正確洗髮6步驟，讓每日洗頭成為最療癒的時光。

1.選擇適合秋冬的洗髮精

秋冬頭皮乾燥敏感，若使用清潔力過強或成分刺激的洗髮精，反而會使髮根更脆弱，加劇掉髮問題。建議選擇溫和清潔並強化髮根的洗髮精，不刺激同時能給頭皮營養。

2. 溫水準備

洗髮前，先用溫水沖洗頭皮約3分鐘，這能幫助毛孔打開、髮絲完全濕潤，為洗髮精後續的養分吸收做好準備。記得不要因為天氣冷便用熱水洗頭，容易使敏感的頭皮狀況更加惡化。

3. 手心起泡

不要將洗髮精直接倒在頭皮上！先在手心搓揉出泡沫，再均勻塗抹在頭皮上，這樣能減少頭皮刺激，並讓養分更均勻地滲透到髮根。

4. 指腹按摩

用指腹在頭皮上輕輕按摩，避免使用指甲！將頭髮分區，用畫小圈的方式按壓，這樣泡沫可以帶走更多髒污，同時促進血液循環，幫助養分深入髮根。

5. 髮膜加強護理

用溫水徹底沖洗後，使用髮膜深層滋養修護並鎖住水分，避免髮絲乾燥斷裂。

▲頭皮精華液秋冬必備。（圖／品牌提供）

6. 吹乾前用頭皮精華液

在洗髮後，吹乾前使用頭皮精華液，可加強髮根強健護理，舒緩頭皮，並針對局部稀疏較為嚴重區域加強護理。