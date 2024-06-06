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浪琴入門月相錶5萬元有找　優雅風格百搭

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▲▼ Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴表ELEGANT優雅系列月相腕錶薄荷綠錶帶款（左）43,100元，鍊帶款43,100元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以優雅設計著稱的浪琴表（Longines），為女性創作最佳入門款式，選擇最受歡迎的月相功能，推出ELEGANT優雅系列首款月相石英錶，在白色啞光或珍珠母貝面盤上3時位置設置日期窗，6時位置為月相指示，不到5萬元便能入手不鏽鋼錶殼搭配薄荷綠或藍色皮帶款以及鍊帶款式。

▲▼ Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴表ELEGANT優雅系列月相腕錶藍色錶帶款，43,100元。

另外2款浪琴ELEGANT優雅系列月相錶增添華麗感，時標點綴12顆鑽石，更為精緻閃耀，共有不鏽鋼鍊帶、鍍玫瑰金搭不鏽鋼的雙色設計。每一款優雅系列月相錶均搭載高準確度的L296石英機芯，讓女性從容自在度過分分秒秒。

▲▼ Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴表ELEGANT優雅系列月相腕錶雙色鍊帶款，84,500元。

MIDO（美度表）則讓月相顯示化為一抹微笑，打造BARONCELLI SMILING MOON LADY永恆系列微笑月相女錶，如灣月形狀的微笑窗成為面盤主視覺，展現月相變化，以浪漫手法彰顯時間流逝，內載具72小時動力儲存的ETA自動上鍊機芯。

▲▼ Longines 。（圖／公關照）

▲MIDO永恆系列微笑月相腕錶，37,800元。（圖／翻攝MIDO官網）

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關鍵字：

Longines, 浪琴表, MIDO, 美度表

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