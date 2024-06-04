G-SHOCK日本漫畫魂上身　對話泡泡變小指針

▲G-SHOCK將經典的日本漫畫元素融入設計打造GA-2100MNG-2A（左）與GA-2100MNG-7A腕錶，各5,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK再次讓潮流迷大開眼界，將日本漫畫元素融入設計之中，以經典八角錶殼的2100為基礎型號，打造碳纖維樹脂錶殼搭配生質樹脂錶帶的藍色款GA-2100MNG-2A與白色款GA-2100MNG-7A腕錶，於外觀裝飾線條與陰影創造2D視覺效果，並採用漫畫家常用的網點技術營造出如漫畫般的情境感。

▲G-SHOCK運用線條與陰影、網點於GA-2100MNG-2A腕錶創造2D視覺效果，5,000元。







▲G-SHOCK於錶背刻印上日文片假名「ドンッ」（咚）的字樣。



小細節也盡顯G-SHOCK的巧思，例如GA-2100MNG-2A與GA-2100MNG-7A兩款腕錶的9時位置小指針呈現漫畫中對話泡泡的模樣，而錶背刻印上日文片假名「ドンッ」（咚）的字樣，源自日本漫畫中經典的擬聲詞，漫畫風格還延續至錶盒設計，吸引熱愛日本漫畫粉絲的目光。

▲Uniqlo UT款式包括關西高中生偵探服部平次及兒時玩伴遠山和葉令人心動的插畫設計。（圖／翻攝Uniqlo官網）



▲Uniqlo再度與《名偵探柯南》合作推出UT。（圖／翻攝Uniqlo官網）

Uniqlo著名的UT系列則經常與動漫聯名，讓粉絲將心儀圖案穿上身。今夏品牌再度與《名偵探柯南》合作，推出日本漫畫家青山剛昌為紀念原著故事30周年而新繪製的圖案T恤，款式包括關西高中生偵探服部平次及兒時玩伴遠山和葉令人心動的插畫設計、柯南與怪盜基德亦敵亦友對望圖案等。