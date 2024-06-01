獅子王串飾萌樣讓人融化　冠冕造型戒象徵生命循環

▲Pandora迪士尼聯名系列今夏以《獅子王》為主題。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌Pandora最受歡迎的迪士尼聯名系列，今夏以《獅子王》為主題推出可愛首飾，呈現一臉萌樣的主角獅王辛巴串飾，而牠的好夥伴丁滿、彭彭則以雙吊飾樣貌登場，若想一次蒐集《獅子王》經典元素，王冠造型金色戒指是首選，不僅代表獅王冠冕，戒環上環繞一圈的動物剪影正是象徵生命循環。





▲Pandora迪士尼《獅子王》辛巴造型串飾，3,280元。





▲Pandora迪士尼《獅子王》丁滿與彭彭造型雙吊飾，3,280元。

Pandora《獅子王》主題的Murano琉璃串飾，同樣細節滿滿，棕色調的琉璃展現大地光影漸層效果，串飾一面飾以動物生命循環圖案，另一面裝飾主角辛巴和丁滿、彭彭俏皮模樣，彰顯品牌對細微設計的講究。

▲Pandora迪士尼《獅子王》造型Murano琉璃串飾，2,080元。





▲Pandora迪士尼《獅子王》戒指，2,880元。

迪士尼主角深受全球大小朋友歡迎，不僅Pandora打造適合日常配搭的首飾，金飾品牌周大福也每年為迪士尼經典系列推出黃金串飾，今年替花栗鼠「奇奇與蒂蒂」戴上龍帽子，以龍年小福星模樣亮相造型；品牌同時推出兩面均刻有米奇頭像的龍年米奇金章，既可愛又具收藏價值，是送禮的熱門選擇。





▲周大福迪士尼經典系列米奇龍年足金串飾（左起）7,800元，蒂蒂足金串飾9,400元，奇奇足金串飾9,400元。（圖／周大福提供，以下同）





▲周大福龍年米奇金章，兩面均刻有「米奇」頭像，1,700元。