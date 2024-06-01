周子瑜露肚裝好俏麗　低頭甜笑秀10萬Gucci包

▲周子瑜穿Gucci短版外套配短裙露肚，俏皮秀Gucci新包。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，今分享最新造型再度引發粉絲驚嘆，她穿Gucci Logo印花短版外套配短裙，搭約10萬元的Horsebit 1955迷你手挽袋拍照，只見她時而低頭甜笑、時而凝視鏡頭擺酷臉，多變表情電暈粉絲，紛紛向Gucci喊話簽下周子瑜，就會甘心把錢投給品牌。





▲周子瑜背Gucci約10萬元的Horsebit 1955迷你手挽袋相當俏麗。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

Gucci尋找合作對象的眼光早已投向南韓，2022年起與NewJeans成員Hanni合作，簽下她當全球品牌代言人，Gucci創意總監Sabato De Sarno更以首爾作為拍攝背景，跟隨 Hanni走遍首爾代表性景點拍攝Horsebit 1955 馬銜鍊包款及Horsebit 1953 馬銜鍊樂福鞋廣告。此次周子瑜所拎的Horsebit 1955包為迷你款式，無論手拎或加上背帶側背、斜背都相當俏麗。





▲周子瑜膚質好，代言保養品牌旁氏。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）



今周子瑜大方分享青春洋溢的Gucci裝扮，讓粉絲相當期待她能成為品牌代言的一員，目前她手上的代言有保養品牌POND’S旁氏，皮膚緊緻白皙的她宣傳保養品極具說服力。