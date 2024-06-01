fb ig video ETtoday search mobile

周子瑜露肚裝好俏麗　低頭甜笑秀10萬Gucci包

>

▲▼周子瑜 。（圖／翻攝IG）

▲周子瑜穿Gucci短版外套配短裙露肚，俏皮秀Gucci新包。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，今分享最新造型再度引發粉絲驚嘆，她穿Gucci Logo印花短版外套配短裙，搭約10萬元的Horsebit 1955迷你手挽袋拍照，只見她時而低頭甜笑、時而凝視鏡頭擺酷臉，多變表情電暈粉絲，紛紛向Gucci喊話簽下周子瑜，就會甘心把錢投給品牌。

▲▼周子瑜 。（圖／翻攝IG）

▲周子瑜背Gucci約10萬元的Horsebit 1955迷你手挽袋相當俏麗。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

Gucci尋找合作對象的眼光早已投向南韓，2022年起與NewJeans成員Hanni合作，簽下她當全球品牌代言人，Gucci創意總監Sabato De Sarno更以首爾作為拍攝背景，跟隨 Hanni走遍首爾代表性景點拍攝Horsebit 1955 馬銜鍊包款及Horsebit 1953 馬銜鍊樂福鞋廣告。此次周子瑜所拎的Horsebit 1955包為迷你款式，無論手拎或加上背帶側背、斜背都相當俏麗。

▲▼周子瑜 。（圖／翻攝IG）

▲周子瑜膚質好，代言保養品牌旁氏。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

今周子瑜大方分享青春洋溢的Gucci裝扮，讓粉絲相當期待她能成為品牌代言的一員，目前她手上的代言有保養品牌POND’S旁氏，皮膚緊緻白皙的她宣傳保養品極具說服力。

►IWC全夜光錶放藍光逾24小時　賽車手路易斯漢米爾頓搶先戴

►蝴蝶結髮飾浪漫指數滿點　盤點香奈兒、亞歷山卓熱門款

關鍵字：

周子瑜, Gucci, POND’S, 旁氏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

蝴蝶結髮飾浪漫指數滿點　盤點香奈兒、亞歷山卓熱門款

蝴蝶結髮飾浪漫指數滿點　盤點香奈兒、亞歷山卓熱門款

IWC全夜光錶放藍光逾24小時　賽車手路易斯漢米爾頓搶先戴

IWC全夜光錶放藍光逾24小時　賽車手路易斯漢米爾頓搶先戴

雷達表夏季新色好氣質　綠松石色方錶減齡成功

雷達表夏季新色好氣質　綠松石色方錶減齡成功

誠品史上最大特賣會6月登場　中文書6本500元、萬件文具3折起 經血中有血塊是正常！醫師：出現以下「5個警訊」需留意 健檢紅字變好多！「5個中肯建議」讓你往健康路上邁進 高允貞被封新「人間香奈兒」！下眼線畫法必學　自然放大眼型更細緻 韓韶禧穿深V聖水洞跑趴　BOUCHERON快閃店紋身貼、拍照亭超好玩 UNIQLO感謝祭限時7天！夯品首降價最低149元起　GU給優惠再抽家電 想吃零食又怕胖？營養師推薦15種「低卡零食」　減肥也能放心吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面