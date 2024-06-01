fb ig video ETtoday search mobile

IWC全夜光錶放藍光逾24小時　賽車手路易斯漢米爾頓搶先戴

>

▲▼漢米爾頓 。（圖／路透社）

▲路易斯漢米爾頓於上周摩納哥大獎賽期間，搶先戴上IWC運用CERALUME® 夜光瓷技術新錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

現效力於賓士車隊的英國一級方程式賽車車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton），是IWC（萬國表）大使，最新的錶總是搶先上手，上周於摩納哥大獎賽期間，就被目擊戴著一款白色錶，答案揭曉，是品牌運用全新Ceralume®夜光瓷技術的陶瓷錶，是IWC第一次生產全夜光陶瓷錶殼，特殊之處是陶瓷粉末與Super-LumiNova®夜光塗料均勻混合，讓全夜光錶能持續發出明亮藍光超過24小時，正在為此技術申請專利中。

▲▼IWC,Burberry 。（圖／公關照）

▲IWC發表CERALUME® 夜光瓷技術，推出首款全夜光陶瓷錶。（圖／IWC提供）

Ceralume®夜光瓷技術最大難題，是原材料顆粒大小不一，必須混合均勻避免顆粒堆積，此嶄新技術應用在IWC飛行員計時腕錶41的錶殼上，面盤與錶帶也添加了Super-LumiNova®夜光塗料，在暗夜中發出藍光吸睛，走在時尚尖端的賽車車手路易斯漢米爾頓立刻入手。

▲▼IWC,Burberry 。（圖／公關照）

▲路易斯漢米爾頓穿著Burberry刺繡大衣出席2024 Met Gala盛宴。（圖／Burberry提供）

路易斯漢米爾頓與時尚圈淵源深厚，5月初在紐約舉辦的Met Gala大都會藝術博物館慈善晚宴中，他穿Burberry特製的黑色刺繡大衣登場，大衣上的花語傳遞黑人文化歷史，例如長春花象徵忍讓、絲蘭代表永恆和保護不安的靈魂、永生之意的雪松樹枝，靈感源自英國最早的黑人園丁之一約翰伊斯特姆林（John Ystumllym），並引自亞歷克斯沃頓（Alex Wharton）《園丁》的詩句，細膩的刺繡透過20位工匠手工刺繡2周完成，對路易斯漢米爾頓而言意義非凡。

關鍵字：

IWC, Burberry, 路易斯漢米爾頓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

經血中有血塊是正常！醫師：出現以下「5個警訊」需留意

經血中有血塊是正常！醫師：出現以下「5個警訊」需留意

健檢紅字變好多！「5個中肯建議」讓你往健康路上邁進

健檢紅字變好多！「5個中肯建議」讓你往健康路上邁進

誠品史上最大特賣會6月登場　中文書6本500元、萬件文具3折起

誠品史上最大特賣會6月登場　中文書6本500元、萬件文具3折起

韓韶禧穿深V聖水洞跑趴　BOUCHERON快閃店紋身貼、拍照亭超好玩 營養師教吃蛋白質　挑選食物「優先順序」很重要 UNIQLO感謝祭限時7天！夯品首降價最低149元起　GU給優惠再抽家電 想吃零食又怕胖？營養師推薦15種「低卡零食」　減肥也能放心吃 高允貞被封新「人間香奈兒」！下眼線畫法必學　自然放大眼型更細緻 日星巴克最新「香蕉布蕾星冰樂」！滿滿果肉搭焦糖脆片好欠喝 「內耗型人格」常見特質！ 4種方式學會和自己和平共處

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面