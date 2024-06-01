IWC全夜光錶放藍光逾24小時　賽車手路易斯漢米爾頓搶先戴

▲路易斯漢米爾頓於上周摩納哥大獎賽期間，搶先戴上IWC運用CERALUME® 夜光瓷技術新錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

現效力於賓士車隊的英國一級方程式賽車車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton），是IWC（萬國表）大使，最新的錶總是搶先上手，上周於摩納哥大獎賽期間，就被目擊戴著一款白色錶，答案揭曉，是品牌運用全新Ceralume®夜光瓷技術的陶瓷錶，是IWC第一次生產全夜光陶瓷錶殼，特殊之處是陶瓷粉末與Super-LumiNova®夜光塗料均勻混合，讓全夜光錶能持續發出明亮藍光超過24小時，正在為此技術申請專利中。

▲IWC發表CERALUME® 夜光瓷技術，推出首款全夜光陶瓷錶。（圖／IWC提供）

Ceralume®夜光瓷技術最大難題，是原材料顆粒大小不一，必須混合均勻避免顆粒堆積，此嶄新技術應用在IWC飛行員計時腕錶41的錶殼上，面盤與錶帶也添加了Super-LumiNova®夜光塗料，在暗夜中發出藍光吸睛，走在時尚尖端的賽車車手路易斯漢米爾頓立刻入手。

▲路易斯漢米爾頓穿著Burberry刺繡大衣出席2024 Met Gala盛宴。（圖／Burberry提供）

路易斯漢米爾頓與時尚圈淵源深厚，5月初在紐約舉辦的Met Gala大都會藝術博物館慈善晚宴中，他穿Burberry特製的黑色刺繡大衣登場，大衣上的花語傳遞黑人文化歷史，例如長春花象徵忍讓、絲蘭代表永恆和保護不安的靈魂、永生之意的雪松樹枝，靈感源自英國最早的黑人園丁之一約翰伊斯特姆林（John Ystumllym），並引自亞歷克斯沃頓（Alex Wharton）《園丁》的詩句，細膩的刺繡透過20位工匠手工刺繡2周完成，對路易斯漢米爾頓而言意義非凡。