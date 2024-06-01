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雷達表夏季新色好氣質　綠松石色方錶減齡成功

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▲▼雷達表,梅花表 。（圖／公關照）

▲雷達表True Square真我方形系列高科技陶瓷鏤空腕錶綠松石色款，103,100元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以高科技陶瓷錶著稱的雷達表（Rado），個性之作True Square真我方形系列推出2款新作，分別為綠松石色與白色款的鏤空腕錶，維持簡潔明快的線條、鏤空面盤且整體輕盈的設計，換上新色彩則流露清新氣息，與夏季穿搭完美合襯。

▲▼雷達表,梅花表 。（圖／公關照）

▲雷達表True Square 真我方形系列高科技陶瓷鏤空腕錶白色款，103,100元。

細細欣賞True Square真我方形系列高科技陶瓷鏤空腕錶，可發現雷達表悄悄注入華麗元素，綠松石色腕錶點綴鑲鑽時標，白色陶瓷腕錶則搭配繽紛的彩色寶石時標，更顯年輕活潑，而從鏤空設計面盤可欣賞動力儲存80小時的R734 型自動上鍊機芯。

▲▼雷達表,梅花表 。（圖／公關照）

▲梅花表CeramTech動力陶瓷腕錶以DLC類鑽碳精鋼搭配阿根廷藍陶瓷錶殼，95,000元。（圖／梅花錶提供）

傳承四代、仍由家族獨立經營的瑞士腕錶品牌梅花錶（TITONI），也採用高科技陶瓷材質製錶，結合DLC類鑽碳精鋼與阿根廷藍陶瓷錶殼推出CeramTech動力陶瓷腕錶，亮點是陶瓷呈現亮眼藍色，並飾以壓紋線條，搭配同色系橡膠錶帶外，還附單折扣精鋼錶帶，可輕鬆轉換風格。
 

關鍵字：

Rado, 雷達表, TITONI, 梅花表

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