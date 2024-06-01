蝴蝶結髮飾浪漫指數滿點　盤點香奈兒、亞歷山卓熱門款

▲模特兒別著亞歷山卓粉紅色烏干紗飄逸蝴蝶結仕女夾，8,800元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蝴蝶結是從服裝、配件的經典裝飾元素，法國精品髮飾品牌亞歷山（Alexandre de Paris）再次詮釋予人甜美印象的蝴蝶結髮飾，此次以60、70年代盛行的波希米亞風格為主題，將自由、浪漫特色注入設計中，運用烏干紗、醋酸纖維面料創作仕女夾，再點綴施華洛世奇水晶、珍珠，別上髮際展現迷人魅力。





▲亞歷山卓波希米亞蝴蝶結仕女夾，單個5,900元。

最佳代表作正是粉紅色的烏干紗飄逸蝴蝶結仕女夾，亞歷山卓利用輕盈的烏干紗層層疊疊出蝴蝶結，微風吹來蝴蝶結還會輕輕飄動，浪漫極了，而波希米亞風格系列的用色也相當柔和，以粉、米、棕色為主。





▲亞歷山卓網住珍心烏干絲仕女夾，12,200元。

香奈兒（CHANEL）配件系列亦有多款蝴蝶結造型髮飾，圖案都與當季服飾或包款系列完美呼應，一款由真絲烏干紗製成的黑色蝴蝶結髮夾，綴滿粉紅、藍色與綠色的雙C Logo，繽紛亮眼；若想營造彷彿在髮上綁絲巾的效果，可選擇點綴圓點的大腸圈蝴蝶結髮飾，輕鬆展現率性的一面。





▲香奈兒真絲烏干紗蝴蝶結髮夾，28,300元。（圖／翻攝香奈兒官網）





▲香奈兒真絲斜紋布蝴蝶結髮飾，17,500元。（圖／翻攝香奈兒官網）