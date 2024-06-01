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摩納哥王妃這次沒穿LV了　12萬粉紅西裝散發溫柔光

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▲▼夏琳王妃 。（圖／翻攝IG）

▲摩納哥王妃夏琳（中）身穿Ralph Lauren粉紅褲裝參觀葛麗絲王妃醫院。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

46歲摩納哥王妃夏琳是南非游泳奧運選手出身，身高177公分的她由於肩膀較寬闊，若選錯衣服經常會顯得魁武，因此西裝成為她的最佳選擇，她也勇於挑戰各種亮色套裝，輕鬆穿出俐落帥氣風格。近日她到葛麗絲王妃醫院探訪新生兒與產婦，選擇粉紅色的Ralph Lauren褲裝，溫柔色調很符合母嬰中心的氛圍。

▲▼夏琳王妃 。（圖／翻攝IG）

▲夏琳王妃與小嬰兒、產婦合影。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

夏琳王妃是各大精品VIP，最常穿的品牌是LV（Louis Vuitton，路易威登），但此次造訪葛麗絲王妃醫院的粉紅西裝，出自美國設計師品牌Ralph Lauren，整套定價超過12萬元，她同時搭配珍珠耳環，流露優雅氣息，她在醫院中綻放笑顏親切與產婦寒暄，被封為「冰山王妃」的她已逐漸「融化」。

▲▼夏琳王妃 。（圖／翻攝IG）

▲身穿Kiton格紋西裝的夏琳王妃，開心抱著一雙兒女。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

能讓夏琳王妃真正「融化」的人，絕對是她的龍鳳胎兒女，母親節時摩納哥王室發布她環抱一雙寶貝，三人甜笑的模樣幸福洋溢，當時她所穿的米色格紋西裝是義大利「西裝之王」之作，旗下服裝從15萬元至上百萬元不等，是金字塔頂端客層的最愛。

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關鍵字：

夏琳王妃, Ralph Lauren, Kiton

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