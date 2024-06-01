小賈斯汀辣妻訂婚鑽戒升級　18克拉「鴿子蛋」價值破5000萬

▲小賈斯汀與海莉5月初於夏威夷舉辦誓言更新儀式，宣布將升格當爸媽。（圖／翻攝haileybieber IG）

記者陳雅韻／台北報導

小賈斯汀（Justin Bieber）與海莉（Hailey Rhode Baldwin Bieber）5月初在夏威夷進行誓言更新（Vow Renewal）儀式，宣布將迎接兩人第一個愛的結晶到來，獲得大眾的祝福，海莉也開始頻繁分享孕媽咪的生活照，日前秀出她的櫻花圖案美甲，開心寫下「小櫻花在我的指甲上也在我肚子裡」，盡顯懷孕的喜悅，不過更讓網友驚訝的不是指甲多美，而是她升級版的「鴿子蛋」訂婚戒，約18克拉的巨鑽推估價超過5000萬元。





▲海莉秀櫻花圖案美甲，左手無名指的新款Lorraine Schwartz 18克拉鑽戒、右手所戴的原先6克拉求婚戒都一起搶鏡。（圖／翻攝haileybieber IG）

猶記得小賈斯汀與海莉2018年閃婚時，小賈斯汀獻上的求婚鑽戒是約6克拉橢圓形切割的Solow & Co鑽戒，但經過上個月的誓言更新儀式，連鑽戒都升級，左手無名指換上不少好萊塢名人指定品牌Lorraine Schwartz打造的18克拉橢圓形切割巨鑽戒指，以4爪鑲嵌盡顯美鑽璀璨光芒。





▲海莉的婚戒為Tiffany Forever鉑金鑲全環鑽石戒指，272,000元起。（圖／Tiffany提供）

外界好奇「第一版」的求婚戒在何處？海莉沒放進保險箱，改戴在右手上，她同時戴著約272,000元的Tiffany Forever鉑金鑲全環鑽石婚戒，兩隻手閃亮亮相當貴氣，她不僅高調秀愛的信物，也大方分享孕媽咪的時髦穿搭，依然穿著時髦皮衣、性感小可愛，但共通點都是要「炫肚」，藏不住懷孕的好心情。





▲挺著孕肚的海莉穿搭依然時髦有型。（圖／翻攝haileybieber IG）