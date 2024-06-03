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ROSÉ愛踩夾腳拖趴趴走　兩款Tiffany鑽戒洩明星味

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▲▼ROSÉ 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ穿比利時設計師品牌Dries Van Noten洋裝搭The Row夾腳拖，黑色包也出自The Row。（圖／翻攝roses_are_rosie）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員ROSÉ昨分享五月的生活照，穿遍華服、名鞋的她，私下最愛仍是輕便的夾腳拖，無論是收工後或與朋友上街都穿著夾腳拖，標準配備還有黑色Oliver Peoples墨鏡、The Row或Saint Laurent黑色大包包，唯一洩露明星味的裝飾，就是她所代言的美國珠寶品牌Tiffany & Co.鑽戒了，戴著品牌與LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams推出Tiffany Titan by Pharrell Williams 聯名系列鑽戒很時髦。

▲▼ROSÉ 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ與朋友逛街也穿夾腳拖。（圖／翻攝roses_are_rosie）

▲▼ROSÉ 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ到餐廳吃飯背Saint Laurent包、腳穿約3萬元的Khaite水晶平底鞋。（圖／翻攝roses_are_rosie）

從一張ROSÉ收工自拍照，可見她真實生活的穿搭喜好，選穿比利時設計師品牌Dries Van Noten細肩帶洋裝搭黑長褲，隨興踩著The Row夾腳拖，就是她最輕鬆自在的模樣，不過少不了珠寶裝飾，她近期左手中指出現鋒利尖矛造型的鑽戒，正是菲董取材海神Poseidon的象徵符號三叉戟，為Tiffany創作的聯名款，非常搶眼。

▲▼ROSÉ 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K金鋪鑲鑽石戒指，545,000元。（圖／Tiffany提供）

而ROSÉ最親密貼身的珠寶，非Tiffany & Co. Schlumberger Sixteen Stone戒指莫屬，此款式為傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger 對經典愛情符號「X」的演繹，以18K金配鉑金鑲圓形鑽石的個性設計，成為ROSÉ的最愛。

▲▼ROSÉ 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany & Co. Schlumberger Sixteen Stone戒指是ROSÉ貼身首飾，479,000元。（圖／Tiffany提供）

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關鍵字：

ROSÉ, Tiffany, SAINT LAURENT

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