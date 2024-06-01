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香奈兒幸運數字「5」變珠寶　兩用耳環個性、柔美都有型

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▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴香奈兒ETERNAL N°5 子系列首次推出全新 ETERNAL N°5 手環，360,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

數字5是嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的幸運數字，時至今日仍深深啟發香奈兒（CHANEL）的創作，推出N°5高級珠寶系列將幸運符碼轉化為貼身陪伴，全新ETERNAL N°5 子系列首度推出手環，以舖鑲鑽石的數字「5」為主視覺，呈現鏤空結構襯托中央主鑽，一旁的水滴型也鑲嵌美鑽，致敬赫赫有名的N°5 香水。

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲香奈兒ETERNAL N°5 18K白金鑲鑽手環，380,000 元。

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒戴香奈兒可轉換式設計ETERNAL N°5耳環，可取下流蘇單戴數字「5」，1,148,000元。

香奈兒ETERNAL N°5系列演繹N°5 香水滴滴落下的情境，無論是項鍊或耳環下方都垂墜著全面鋪鑲鑲的水滴型鑽石，特別是耳環為可轉換式設計，可取下水滴型流蘇綴飾，獨留鑲嵌美鑽的數字「5」耳釘，展現個性美；另一新設計EXTRAIT DE N°5 子系列則有項鍊、戒指與手鍊3款，均以18K金鏡面拋光處理讓數字「5」閃耀光澤，讓人聯想到N°5 香水的色調，而整體線條簡潔俐落，完美融入日常穿搭。

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲香奈兒EXTRAIT DE N°5 18K金鑲鑽項鍊，130,000元。

Tiffany & Co.則不斷推出驚喜聯名，攜手LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams推出Tiffany Titan by Pharrell Williams 聯名系列，取材海神Poseidon的象徵符號三叉戟，以環鍊線條搭配鋒利尖矛造型，創作項鍊、耳環、手環與戒指，共有18K黃金和黑鈦金版本，以及全金屬鑲鑽款式，且一改傳統鑲嵌方式，將鑽石底部朝上倒置鑲嵌，整體設計展現龐克精神，已成為代言人Rosé近日最常戴的珠寶。

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany代言人Rosé與菲董都戴上Tiffany Titan by Pharrell Williams新珠寶。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K金與鈦金鋪鑲鑽石手鍊大型款。

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K金鋪鑲鑽石戒指。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, Tiffany & Co.

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