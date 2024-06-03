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收藏家追捧的德國名錶來台開首店　朗格機芯牆、吧台區有特色

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▲▼ 朗格,IWC 。（圖／公關照）

▲德國名錶朗格進駐台北101開設全台首間專賣店。（圖／朗格提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在收藏家熱烈期待之下，德國名錶朗格（A. Lange & Söhne）終於進駐台北101購物中心，在台開出第一家專賣店，約45坪的空間以品牌最新概念設計，呈現品牌起源與復興的歷史牆、展示旗下複雜功能腕錶TOURBOGRAPH PERPETUAL“Pour le Mérite”萬年曆陀飛輪追針計時腕錶的 684個機芯零件圖的機芯牆，並規劃貴賓賞錶室、可享受飲品的吧檯區，讓每一位貴客能在愜意空間自在賞錶。

▲▼ 朗格,IWC 。（圖／公關照）

▲專賣店內的歷史牆講述朗格起源與復興的歷史。

以複雜工藝與精緻做工著稱的朗格，每年產量僅約5000只，是不少頂尖收藏家追求的夢幻逸錶，台灣藏家千呼萬喚終於等到品牌來台開店，期望能有更完整、也更快速收藏心儀錶款。首波來台展出的新錶為歡慶DATOGRAPH 25周年而推出限量50只的18K蜂蜜（HONEYGOLD®）DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD “Lumen”腕錶，具飛返計時碼錶、精確跳分積分盤、萬年曆、備有專利停秒裝置的陀飛輪等功能，且半透明錶盤與各項功能都具夜光效果；另一新作為藍色面盤的18K白金DATOGRAPH大日曆計時動力儲存指示腕錶，限量125只。

▲▼ 朗格,IWC 。（圖／公關照）

▲朗格台北101專賣店的零件牆展示TOURBOGRAPH PERPETUAL“Pour le Mérite”萬年曆陀飛輪追針計時腕錶的 684個機芯零件圖案。

▲▼ 朗格,IWC 。（圖／公關照）

▲朗格專賣店設有吧檯讓顧客自在享受飲品。

▲▼ 朗格,IWC 。（圖／公關照）

▲朗格DATOGRAPH大日曆計時萬年曆陀飛輪Lumen腕錶18K蜂蜜金款（左），DATOGRAPH大日曆計時動力儲存指示腕錶18K白金款來台展出。

同屬歷峰集團（Richemont Group）的IWC（萬國表）位於台北101的專賣店，則將於下半年遷移至1樓嶄新亮相，目前先於1樓松智路長廊開設期間限定店，展出今年發表的最新葡萄牙系列腕錶。

▲▼ 朗格,IWC 。（圖／公關照）

▲▼ 朗格,IWC 。（圖／公關照）

▲IWC於台北101購物中心1F松智路長廊開設期間限定店。（圖／IWC提供）

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關鍵字：

朗格, A. Lange & Söhne, IWC, 萬國表

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