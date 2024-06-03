寶璣海洋風腕錶華麗版登場　計時碼錶閃耀海面波紋

▲寶璣Marine 9518鑽錶，872,000元。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）深受海洋啟發的Marine系列，以優雅運動風格著稱，今年新增兩款華麗設計，分別是Marine 9518腕錶以及Marine 5529計時腕錶，藍色面盤設計讓人聯想起波光粼粼的大海，錶殼外緣均飾以標誌性的錢幣紋，其中Marine 9518腕錶特別以小尺寸登場，滿足喜愛運動風的女性，錶圈與部分時標均點綴美鑽吸睛，而秒針的針尖以「B」字呈現，對應航海訊號「Bravo」。





▲寶璣Marine 5529白金款搭鱷魚皮錶帶鑽錶，4,186,000元。

寶璣另一新作Marine 5529計時腕錶，則於深藍面盤中央飾以手工機刻雕花波浪飾紋圖案，並點綴8顆長方形切割鑽石，與錶圈鑲嵌90顆長方形切割鑽石一同閃耀璀璨光芒，日期窗設於4與5時之間，同時呈現計時碼錶功能，完美演繹奢華運動風。





▲江詩丹頓Overseas系列首次引入深綠色調面盤設計，推出35毫米款日曆腕錶。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓（Vacheron Constantin）熱賣的運動錶Overseas系列今年也壯大陣容，首次引入深綠色調錶盤設計，推出4款粉紅金材質搭配綠色面盤的計時腕錶、兩地時間腕錶、41毫米款和35毫米款日曆腕錶，每款腕錶均配備粉紅金鍊帶、綠色小牛皮錶帶和橡膠錶帶等3條可快速替換錶帶，讓一只錶展現三重魅力，其中錶徑35毫米日期錶的錶圈鑲鑽，以華麗運動風吸引女性目光。

