汶萊王子妃拎愛馬仕柏金包「天花板」旅行　豪門千金示範靜奢風

▲汶萊馬丁王子（左）與Anisha遊義大利托斯卡尼，Anisha帶愛馬仕喜馬拉雅柏金包。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊王室財力雄厚，蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）被譽為「地表擁有最多勞斯萊斯的人」，他的兒女也活躍於國際上流圈，媳婦也各個出身豪門，最受矚目的第四子、被譽為「亞洲最帥王子」的馬丁王子（Prince Abdul Mateen），今年初一連10天舉辦世紀婚禮，迎娶汶萊航空創辦人孫女Anisha Isa Kalebic，婚後夫妻黏緊緊，日前到義大利托斯卡尼旅遊，一款愛馬仕（HERMÈS）柏金包盡顯王子妃的驚人財力。

汶萊王子妃Anisha在托斯卡尼旅遊所拎的包款，堪稱愛馬仕柏金包的「天花板」，採用極喜馬拉雅山鱷魚皮製成，漂染後鱷皮上出現的中間純淨白，向兩側漸變成灰色，猶如喜馬拉雅山脈上雪峰而得名，製作難度也高，數量相當稀少，是不少精品迷心中的夢幻逸品，在拍賣市場價格也日益攀升，超過500萬甚至上千萬元都有藏家搶買。

▲Anisha（右三）參加嫂嫂珍提娜（右四）舉辦的Baby Shower派對，她拎Loro Piana約20萬元的鴕鳥皮提包。（圖／翻攝janetira IG）

而出席嫂嫂、泰國豪門千金珍提娜（Janetira Attaskulchai Deen）舉辦的Baby Shower派對，Anisha也選擇珍稀皮革包款，當天她穿「貝嫂」維多利亞貝克漢創立的同名品牌VICTORIA BECKHAM水藍色洋裝，搭配約20萬元的義大利品牌Loro Piana鴕鳥皮手提包，為富豪世界流行的「Quiet Luxury」靜奢風做最佳示範。