Lisa穿11萬鉚釘褲坐著看海　網友喊「看了屁股都痛了」

▲Lisa以白T恤搭配Acne Studios約113,000元的鉚釘褲，引來網友好奇坐著的感覺。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

Blackpink泰籍成員Lisa時尚風格向來大膽，連到海邊悠閒放空也精心打扮，她特別將白色T恤捲成短版露纖腰，搭配瑞典品牌Acne Studios布滿鉚釘裝飾的長褲，再配上義大利品牌Diesel肩背包，相當時髦，不過網友們笑言「想知道穿鉚釘褲坐著的感覺」、「看了屁股都痛了」。





▲戴LV墨鏡的Lisa搭配義大利品牌Diesel肩背包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa所穿的鉚釘褲出自1996年創立、以兩點一線無表情Logo紅遍全球的瑞典品牌Acne Studios，一顆顆立體鉚釘平均裝飾在長褲每一處，不過前衛設計非人人都能輕易駕馭，且定價113,000元不算便宜，但在官網上依然被掃光，各尺寸已售罄。





▲Lisa不忘秀代言品牌寶格麗378,600元B.zero1鑽戒與聯名錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

除了鉚釘褲吸睛，Lisa看海造型還搭配不少首飾，包括高端銀飾品牌Chrome Hearts項鍊、她所代言的寶格麗（BVLGARI）B.zero1鑽戒，以及她與寶格麗第二次聯名設計的錶款，而墨鏡與球鞋全出自LV（Louis Vuitton，路易威登），完美混搭精品與潮流設計。