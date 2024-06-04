Lisa穿薄紗裝擺撩人姿態　秀愛錶兼放電

▲Lisa身穿澳洲設計師品牌Christopher Esber土耳其藍洋裝相當吸睛。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Lisa與精品龍頭LVMH集團三公子、擔任鐘錶部門總裁Frédéric Arnault爆出緋聞後，似乎不受代言合約束縛，自由穿戴LVMH集團旗下品牌精品、名錶，但她沒有冷落當年慧眼簽下她當代言人的寶格麗（BVLGARI），近期拍片開箱她與品牌第二次合作設計的聯名錶，昨又釋出兩組美照宣傳，身穿透視薄紗裝的她擺出撩人姿態，讓人頓時忘了該看她還是看錶。





▲Lisa搭配與寶格麗共同設計的33毫米聯名錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

為寶格麗拍攝的宣傳照中，Lisa均選穿澳洲品牌服裝上陣。亮眼的土耳其藍洋裝出自澳洲設計師Christopher Esber同名品牌，上身為小可愛設計再斜裹薄紗，可恣意調整為斜肩或露肩；另一套白色蕾絲透視裝，則是澳洲設計師Dion Lee的作品，盡顯Lisa窈窕曲線。





▲Lisa趴在沙發上翹腳的姿態撩人。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa兩套造型皆搭配與寶格麗的聯名錶，一款是限量1100只的錶徑33毫米款，白色蕾絲裝則配限量400只的23毫米錶款，兩款聯名錶以她最愛的花朵--象徵瑞士阿爾卑斯山高山之星的雪絨花為主題設計，在錶背裝飾花朵圖案，面盤則以灰與白色調珍珠母貝拼出馬賽克效果圖案，點綴鑽石時標吸睛，玫瑰金錶圈則銘刻標誌性的BVLGARI BVLGARI字樣。

▲Lisa蕾絲透視洋裝出自澳洲設計師Dion Lee之手。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa戴上與寶格麗聯名錶小尺寸的23毫米款。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）