fb ig video ETtoday search mobile

Lisa穿薄紗裝擺撩人姿態　秀愛錶兼放電

>

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身穿澳洲設計師品牌Christopher Esber土耳其藍洋裝相當吸睛。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Lisa與精品龍頭LVMH集團三公子、擔任鐘錶部門總裁Frédéric Arnault爆出緋聞後，似乎不受代言合約束縛，自由穿戴LVMH集團旗下品牌精品、名錶，但她沒有冷落當年慧眼簽下她當代言人的寶格麗（BVLGARI），近期拍片開箱她與品牌第二次合作設計的聯名錶，昨又釋出兩組美照宣傳，身穿透視薄紗裝的她擺出撩人姿態，讓人頓時忘了該看她還是看錶。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa搭配與寶格麗共同設計的33毫米聯名錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

為寶格麗拍攝的宣傳照中，Lisa均選穿澳洲品牌服裝上陣。亮眼的土耳其藍洋裝出自澳洲設計師Christopher Esber同名品牌，上身為小可愛設計再斜裹薄紗，可恣意調整為斜肩或露肩；另一套白色蕾絲透視裝，則是澳洲設計師Dion Lee的作品，盡顯Lisa窈窕曲線。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa趴在沙發上翹腳的姿態撩人。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa兩套造型皆搭配與寶格麗的聯名錶，一款是限量1100只的錶徑33毫米款，白色蕾絲裝則配限量400只的23毫米錶款，兩款聯名錶以她最愛的花朵--象徵瑞士阿爾卑斯山高山之星的雪絨花為主題設計，在錶背裝飾花朵圖案，面盤則以灰與白色調珍珠母貝拼出馬賽克效果圖案，點綴鑽石時標吸睛，玫瑰金錶圈則銘刻標誌性的BVLGARI BVLGARI字樣。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa蕾絲透視洋裝出自澳洲設計師Dion Lee之手。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa戴上與寶格麗聯名錶小尺寸的23毫米款。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

►周子瑜露肚裝好俏麗　低頭甜笑秀10萬Gucci包

►IU登台荷葉邊裙裝仙氣飄飄　私服換穿兔子T恤傳遞正能量

 

關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, 寶格麗, BVLGARI, LV

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

Jennie狂愛可頌包大小尺寸全包　與Jisoo撞了同款

Jennie狂愛可頌包大小尺寸全包　與Jisoo撞了同款

G-SHOCK日本漫畫魂上身　對話泡泡變小指針

G-SHOCK日本漫畫魂上身　對話泡泡變小指針

IU登台荷葉邊裙裝仙氣飄飄　私服換穿兔子T恤傳遞正能量

IU登台荷葉邊裙裝仙氣飄飄　私服換穿兔子T恤傳遞正能量

ROSÉ愛踩夾腳拖趴趴走　兩款Tiffany鑽戒洩明星味 香奈兒幸運數字「5」變珠寶　兩用耳環個性、柔美都有型 小賈斯汀辣妻訂婚鑽戒升級　18克拉「鴿子蛋」價值破5000萬 周子瑜露肚裝好俏麗　低頭甜笑秀10萬Gucci包 蝴蝶結髮飾浪漫指數滿點　盤點香奈兒、亞歷山卓熱門款 IWC全夜光錶放藍光逾24小時　賽車手路易斯漢米爾頓搶先戴 雷達表夏季新色好氣質　綠松石色方錶減齡成功

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面