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Jennie狂愛可頌包大小尺寸全包　與Jisoo撞了同款

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▲▼Jennie,Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo近期出遊背大型款的LEMAIRE可頌包。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員各個有精品代言在身，Jisoo擔任Dior大使，而Jennie則與香奈兒（CHANEL）合作緊密，但兩人並非天天背著動輒十幾萬元起跳的包款，好默契的兩人竟撞了價格相對親民的同款「可頌包」，此款又被稱為「牛角包」，出自愛馬仕（HERMÈS）前任創意總監Christophe Lemaire自創品牌LEMAIRE，Jennie愛到大小尺寸全打包。

▲▼Jennie,Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie與Jisoo撞了同款LEMAIRE可頌包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

LEMAIRE由愛馬仕前任創意總監Christophe Lemaire和Sarah-Linh Tran共同創辦，以低調且有質感的設計著稱，無論服裝或配件都不受流行影響，始終簡約耐看，可謂「靜奢風」的代表品牌，旗下獨特彎月造型的可頌包受到不少名人追捧，Blackpink成員Jennie登機時經常背著大容量的可頌包，輕鬆逛街時則換上小尺寸的可頌包。

▲▼Jennie,Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie近日背著小型款的LEMAIRE可頌包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie分享近日的生活照即可見小尺寸LEMAIRE可頌包的身影，她身穿木村拓哉愛牌HYSTERIC GLAMOUR皮衣搭配迷你裙上街，斜背黑色可頌包，顯得率性也帥氣，遇見可愛的公仔她玩心大發，嘟嘴做出俏皮表情，相當逗趣。

▲▼Jennie,Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲穿著HYSTERIC GLAMOUR皮衣的Jennie，對著玩偶做出嘟嘴的俏皮表情。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

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關鍵字：

Jennie, Jisoo, LEMAIRE

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