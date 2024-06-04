IU登台荷葉邊裙裝仙氣飄飄　私服換穿兔子T恤傳遞正能量

▲IU表演時穿Blumarine淡紫色繞頸荷葉邊裙裝，展現浪漫韻味。（圖／翻攝dlwlrma IG）



記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣女星IU（李知恩）5月底結束香港演唱會，她特別分享當時的點滴與造型，一套來自義大利品牌Blumarine今年春夏系列的淡紫色繞頸荷葉邊裙裝，充滿女人味的設計讓她仙氣飄飄，配上她的招牌甜笑，迷倒一票粉絲。

▲休閒時刻IU換上GANNI T恤配丹寧褲。（圖／翻攝dlwlrma IG）





▲IU穿的GANNI兔子T恤，約4,000元。（圖／翻攝GANNI官網）

而卸下出席公開活的華服，IU私下最愛穿休閒服飾，尤其是白T恤配丹寧褲，是她經典不敗的穿搭哲學，此次她分享約4,000元的白T恤出自丹麥熱門品牌GANNI，上面有一隻活潑跳躍的兔子，寫著英文「祝你有美好的一天」，展現正能量。

▲IU是New Balance品牌大使，她穿過、用過的同款屢屢成為話題。（圖／翻攝dlwlrma IG）

運動品牌New Balance相中IU的高人氣，邀她當品牌大使多年，每回她示範的新裝與新鞋流露青春活力，總會引起滿滿的話題，粉絲均指名要「IU同款」，讓她成為名符其實的「帶貨王」。