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超模卡拉霸氣首飾戴好戴滿竟沒負擔　APM Monaco輕盈設計好時髦

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▲▼ APM MONACO,Swarovski 。（圖/公關照）

▲英國超模卡拉迪樂芬妮演繹APM Monaco最新ÉTÉ 系列作品。（圖／APM MONACO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥品牌APM Monaco近期邀英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）演繹夏季全新ÉTÉ系列，主打優美弧線且氣勢十足的金色首飾，她選擇疊戴頸鍊、多個手環、耳環與不同尺寸的耳骨夾，時髦指數破表，更令人驚嘆的是看起來存在感十足的設計，竟款款輕盈，特別是耳環戴一整天再也不覺得有負擔了。

▲▼ APM MONACO,Swarovski 。（圖/公關照）

▲APM Monaco ETE個性項圈，13,100元。

▲▼ APM MONACO,Swarovski 。（圖/公關照）

▲APM Monaco ETE長水滴耳環，7,600元。

除了優雅弧線與長水滴形的金色首飾，APM Monaco也為ÉTÉ系列創作華麗款式，加大號Grain de Café耳環、項鍊點綴鋯石更閃亮；品牌也以太陽為靈感，創作萬丈光芒圖案的Soleil作品，若想為夏日穿搭增添色彩，則有吊牌造型的綠松石、孔雀石和青金石款式可供選擇。

▲▼ APM MONACO,Swarovski 。（圖/公關照）

▲APM Monaco ETE加大號Grain de Café耳環。

▲▼ APM MONACO,Swarovski 。（圖/公關照）

▲APM Monaco ETE Soleil可調節手鍊。

▲▼ APM MONACO,Swarovski 。（圖/公關照）

▲APM Monaco湖藍色吊牌項鍊，6,600元。

施華洛世奇（Swarovski）近來則積極發展採用實驗室培育鑽石的級珠寶Swarovski Created Diamonds系列，上攻數十萬元價位帶。剛於台中新光三越中港店開幕的全台首家粉紅色調形象概念店，展出品牌獨家八角形切割的Eternity培育鑽石戒指，以及靈感源自浩瀚宇宙的Galaxy系列Tennis培育鑽石手鍊等作品，閃爍耀眼光芒吸睛。

▲▼ APM MONACO,Swarovski 。（圖/公關照）

▲施華洛世奇於台中新光三越中港店開設專賣店，粉紅空間相當夢幻。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼ APM MONACO,Swarovski 。（圖/公關照）

▲施華洛世奇18K白金鑲嵌3克拉培育鑽石Eternity戒指，205,000元。

▲▼ APM MONACO,Swarovski 。（圖/公關照）

▲施華洛世奇Galaxy Tennis培育鑽石手鍊，220,000元。

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關鍵字：

APM Monaco, Swarovski, 施華洛世奇

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