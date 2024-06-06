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邊佑錫的G-SHOCK全台賣翻只剩1只　戲外戴卡地亞大錶秀型男風格

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▲▼邊佑錫 。（圖／翻攝IG）

▲邊佑錫在《背著善宰跑》中所戴的G-SHOCK錶全台僅剩1只。（圖／翻攝byeonwooseok IG）

記者陳雅韻／台北報導

32歲南韓國新一代男神邊佑錫以《背著善宰跑》爆紅，他趁勢追擊展開亞洲巡迴見面會「Summer Letter」，第一站於本周六台北登場，今（6日）他搭機來台，肯定掀起一波追星潮，事實上他也是「帶貨王」，他在《背著善宰跑》中所戴的CASIO定價6,700元的G-SHOCK腕錶迅速售罄，日前緊急補貨後，全台只剩1只在台北紹興門市買得到。

▲▼邊佑錫 。（圖／翻攝IG）

▲邊佑錫戴G-SHOCK GW-B5600HR-1腕錶，6,700元。（圖／品牌提供）

邊佑錫與一起演出《背著善宰跑》的女星金惠奫，在劇中都戴同款G-SHOCK型號GW-B5600HR-1黑色腕錶，外觀以品牌第一代方形錶DW-5000C為基礎，錶帶採用由不鏽鋼與樹脂一同製成的三折式錶帶，重量減輕並增加強度；功能上則配備Tough Solar太陽能充電系統、MULTIBAND 6六局電波與Mobile Link功能，防水200米，與他們在劇中的學生形象完美搭配。

▲▼邊佑錫 。（圖／翻攝IG）

▲邊佑錫搞笑趴在牆上，亮出卡地亞經典的Santos de Cartier腕錶。（圖／翻攝byeonwooseok IG）

▲▼邊佑錫 。（圖／翻攝IG）

▲邊佑錫戴的卡地亞Santos de Cartier大型款自動錶，246,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

而戲外邊佑錫愛戴卡地亞（Cartier）246,000元的Santos de Cartier大型款自動錶，幾何造型錶盤、流暢弧形錶耳和外露螺絲均為其標誌性設計，身高190公分的他駕馭起陽剛大錶恰恰好，配上他的迷人笑容，立刻電暈粉絲。

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