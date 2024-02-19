Jolin蔡依林拿下Valentino代言！穿超高衩辣秀美腿與孫藝真「炫腹裝」比美

▲蔡依林成Valentino最新代言人，品牌今日公開最新春夏形象大片。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝蔡依林IG

亞洲流行天后蔡依林（Jolin）又有新身份了！義大利精品品牌Valentino范倫鐵諾今（19）日驚喜宣布蔡依林正式成為品牌代言人，更同步公開由她和南韓影后孫藝珍、超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）所演繹的全新春夏系列全球形象大片，台韓天后一個辣秀美腿、一個展現緊實腰腹曲線，展現不同女神魅力，讓粉絲紛紛期待日後同框的神仙美照。

時尚資源超好、素有「國際蔡」稱號的蔡依林，每次表演舞台除了堅實的唱跳實力和舞台魅力讓人折服，其前衛大膽又有獨特風格的多變造型也驚豔眾人。而先前美翻全網的跨年舞台芭比粉亮片連身服、嫩綠亮片羽毛套裝到近日春晚表演時所穿的粉紫荷葉邊洋裝等話題戰袍都是出自Valentino，早讓粉絲期待不已，果然今日就宣布雙方合作的好消息。

蔡依林對舞台與音樂的熱愛和專注，令她成為當今華語樂壇最具代表性的人物之一以及在舞台上無可取代的耀眼標誌，加上其擁有多樣的性格特質和包容的價值觀並勇於表達自我，與ValentinoDI.Vas（多元價值）所傳遞的品牌精神不謀而合。

創意總監Pierpaolo Piccioli就表示「我非常高興蔡依林成為我們Valentino DI.Vas中的一員，她的音樂作品極具包容性，且不斷創新，這正是我在表演藝術方面一直所欣賞的。她的作品中總有一股神奇的能量，為觀眾帶來新鮮感，並讓我感受到她的非凡魅力，使我驚嘆音樂之美在於創造令人難以置信的連結。Valentino社群將因為她的加入而變得更具多元性」。

品牌也同步公開由蔡依林和另2位代言人孫藝真、凱亞葛柏所演繹，並由著名時尚攝影師組合Mert & Marcus掌鏡拍攝的2024春夏L'École系列全球廣告大片。蔡依林身穿一黑一白2套對比色服裝，但同樣辣度破表！黑色貼身長洋裝除了腰間鏤空設計露出她緊實零贅肉的小蠻腰，側邊超高開衩更直逼腿跟，大秀纖細美腿，搭配all back髮型和俐落妝容，女王氣勢爆棚；另一套則在白色襯衫裡穿上以花朵拼貼而成的鏤空上衣和短褲，大展性感迷人魅力。

蔡依林的兩位新「同事」形象大片同樣吸睛，南韓女神孫藝真則是顛覆以往給人的清新甜美印象，一套「下衣失蹤」的白色合身西裝套裝搭配全框眼線和土色唇，展現出帥氣個性風；另一套暗紅垂墜寬袖禮服，腰間的挖空設計也讓她難得露出結實腰腹線條。而星二代超模凱亞葛柏則是穿上2套花卉鏤空設計洋裝，以隨興姿態一展完美比例的好身材。三人不同的氣質與時尚魅力，讓形象照一出瞬間引發全網討論。

被稱為「國際蔡」的蔡依林，憑著其獨特的時尚展現力和凍齡好狀態，不僅是Valentino新科代言人，手上還握有頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）和日本保養品牌ELIXIR怡麗絲爾等代言，超強魅力讓粉絲紛紛期待天后之後又會拿下哪些品牌代言。