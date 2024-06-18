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安格斯12星座一周運勢6／17～6／23　牡羊吉星高照、摩羯有擺爛傾向

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

繼上周火星位移之後，水星、金星、太陽紛紛更新了位置，也把牡羊座帶入了一個混亂但豐富的運程，特別是田宅宮中吉星蜂湧，家人熱絡的互動與溫暖，能成為工作上的一大動力，延伸到感情面，則能在各種瑣事交會中初嘗彼此之間融洽的相處，這段時間與情人萌生出的默契，讓兩人不需言語就能第一時間讀懂對方的心！

金牛 4.21～5.20

行星們這周迎來「小洗牌」之亂，也一下子打散了金牛座運勢中的一手好棋，水星、金星的移轉小小動搖了你的內心，重要決策上容易顯得搖擺不定，當心因此錯失機會！而感情上則因為牛步的進展很可能出現變數，再忙碌也別忘了表達你對情人的關懷和情感，別只知道一頭熱的栽進忙碌宇宙，偶爾也要經營自己的生活！

雙子 5.21～6.20

雙子連續幾周乘著木星的轉輪，生活過得順風順水頗為滋潤，這周開始迎來水星、金星移轉，當心某些既定的事情多了一些不預期的變數，除了此時要善用自己臨機應變的反應力外，也得懂得駕馭各種變化與危機處理，與情人之間則有漸行漸遠的跡象，記得時時保持熱絡的互動和默契溝通，別讓情感蒙上灰喔！

巨蟹 6.21～7.21

等待已久的吉星大匯聚終於在本周發生，巨蟹們也直接迎來一年之中少有的大運期，站在轉運的起點，這周整體呈現多變、不穩的態勢，不論人際上交情的濃淡轉換，又或者與情人之間的距離，這些「人和」問題別只是避重就輕，凡是多付出一些耐心去了解與溝通，自然能化解凍結的關係，還能更進一步強化自己的人脈。

獅子 7.22～8.22

即便諸多行星緩緩位移變化，對於獅子來說仍擁有穩如泰山的氣場，不見異思遷、不隨風轉舵是近期的好運關鍵字！感情上有金星護身，整體而言尚稱順遂，雖然還不致於到桃花朵朵、左右逢源，不過人緣增強之下，自然能有不弱的互動邂逅，有對象的感情穩定發展，能在生活中累積出不少默契與情感。

處女 8.23～9.22

向來穩紮穩打、習慣按部就班的處女座，這周除了持續埋頭苦做外，在水星的移位衝擊之下，有些事情在計劃時就要有備案，別因為意料外的狀況讓自己手忙腳亂，在財務上尤其不能掉以輕心，免得判斷失誤，出現不少損失。有對象的處女座得學著將心比心，別只一味的用自己的標準評判對錯，情話可多講，但其它就別太囉嗦！

天秤 9.23～10.22

夏日的熱浪一波波的襲來，不過對天秤座來說卻反而進入一小段感情的冷感時期，生活中似乎有更重要的人事物需要處理，讓你對於感情反而沒那麼多得失心，單身天秤這周算是魅力大爆棚的時期，感情沒有著落反而讓你人氣滿載，反倒是有對象的天秤感情進一步、退兩步，持續變化，也讓你格外的缺乏安全感。

天蠍 10.23～11.22

公事、家事還有感情上的事讓天蠍座這周事情多得讓人發麻，好在多了水星庇佑，天蠍冷靜專注又古靈精怪的超能力將在此時發揮，生活中愈有挑戰性的事情，愈能為你帶來解題的成就感與樂趣，算是很能發揮才能的時期。感情同樣捎來好消息，單身者桃花不弱，周圍瀰漫著曖昧的情愫，也許很快就能「不只是朋友」！

射手 11.23～12.21

金星的移位也默默為射手的感情多添了一分不確定的因子，近期單身的射手在心上人面前，最好還是表現的低調一點，鼓足勇氣為自己爭取幸福沒啥不對，但還是要計劃周全，否則你的一番美意很可能變成耍白目，造成別人反感。想要脫單的，得多花點心思請身邊的朋友指點，會比一人摸索、單打獨鬥好得多。

摩羯 12.22～1.19

慵懶的夏日時光裡，你只想吃飽睡飽嗎？摩羯這周在仲夏夜裡特別容易放空，對於眼前該去做的重要事物顯得視而不見，雖然想努力認真，但是就是很容易恍神出錯，對於與自己有關的正事，就算迫在眉睫也不肯動手，有擺爛的傾向。這主要和你此時的心情有關，太過放鬆的結果，讓摩羯無法專注。

水瓶 1.20～2.18

只能說太陽底下什麼事都很新鮮，特別是對於凡事重理性、講邏輯的水瓶來說，近期難以解釋的怪事件層出不窮，雖然或多或少與海王星有關，但最重要的還是水瓶面對意外的心態與反應，許多自己有興趣的事將會填滿你的生活，讓水瓶的身邊不管有他或沒他，都能度過這個頗為自得其樂的一周。

雙魚 2.19～3.20

單身魚和戀愛魚一向能擁有不少特殊氣場，就算金星來臨也用不著擔心緊張，然而感情上也進入一個自我矛盾的腦霧期，無論有沒有，最近的感情運都低到一個極點，就算連續假期都不能讓你心情好轉，一個人悶悶不樂連帶別人也受影響，其實你真的是太緊繃了，得讓自己休息一下。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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